ベトナム初「フォー博物館」ホーチミン市にオープン

100年前、路上の屋台から始まった

フォーの歴史は100年以上前にさかのぼります。発祥については諸説ありますが、20世紀初頭、ベトナム北部のハノイやナムディン省で生まれたとされています。

当時のベトナムはフランスの植民地でした。フランス人が牛肉を食べる習慣を持ち込んだことで、それまであまり食べられていなかった牛肉料理が広まりました。牛骨でスープをとり、米の麺と合わせたのがフォーの始まりだといわれています。

最初は路上の屋台で売られていました。天秤棒の両端に鍋と食材を吊るし、担いで売り歩く「フォー売り」の姿が、当時のハノイの街角でよく見られたそうです。

朝早くから「フォー、フォー」という掛け声が響き、人々は屋台に集まって朝食にフォーを食べました。手軽で栄養があり、体が温まるこの料理は、すぐに庶民の間で人気となりました。

フォーにも地域による違いが生まれました。北部、特にハノイのフォーは、シンプルで上品な味わいが特徴です。透き通った澄んだスープに、ネギと生姜だけをトッピング。余計なものを加えず、牛骨の旨味を最大限に引き出したスープの味を楽しみます。

一方、南部のホーチミン市のフォーは、もっとにぎやかです。モヤシやハーブ、ライムをたっぷり添え、甘めのタレやチリソースで自分好みの味に調整します。スープも少し甘みがあるのが特徴です。

中部には中部の味があり、ベトナム国内だけでも、地域によって様々なフォーが楽しめるのです。

食文化遺産を次世代へ



フォー博物館は、ホーチミン市文化スポーツ局の許可を得て運営されています。ベトナムの食文化遺産の価値を保存し、発展させ、国内外に紹介することを目的としています。

博物館の広さは約800平方メートル。3階建てで、見学と食事を組み合わせた体験型の施設です。所要時間は約60分から75分で、一貫したストーリーに沿って館内を巡る仕組みになっています。

共同創設者のグエン・クエ・アインさんは次のように語ります。

「私たちが対象としているのは、食文化と文化遺産の体験に強い関心を持つお客様です。特にホーチミン市を訪れて、質の高い文化体験を求める外国人観光客に楽しんでいただけるサービスを提供しています」

100年の物語を映像と展示で

見学ルートは、歴史的背景や文化、社会生活を通じて、フォーが世界へと広がっていく過程を追います。

2階では、100年以上にわたるフォーの歴史が映像で紹介されています。路上の屋台から始まり、ベトナムの国民食として定着し、やがて世界中で愛される料理になるまでの歩みが、生き生きと描かれています。



3階には200点以上の実物資料や芸術作品が展示されています。北部、中部、南部それぞれのフォー文化の違いや、国の歴史と密接に結びついた料理の変遷を知ることができます。

展示物の中には、若手アーティストが制作したユニークな作品も含まれています。レゴや毛糸で作られた作品もあり、伝統と現代が融合した展示になっています。

昔の天秤棒で担いだフォー屋台、「フォー」という文字が初めて記録された辞書のページ、石臼や鍋、八角などの調理道具まで、細かく再現されています。

館長のレ・ニャット・タインさんは、博物館を設立した思いを次のように語ります。

「日本にはラーメン博物館があります。それを知って、なぜ私たちのフォーにふさわしい博物館がないのかと考えました。フォーを愛する人々に、この国民食についてより深く知ってもらいたいのです」

タイン館長は、毎年フォーやベトナムの食文化に関する新たなテーマを研究し、展示内容を更新していく計画だと話しています。

五感で楽しむフォー体験

2階と3階での見学を終えると、1階でフォーを味わうことができます。



ここは単なる食堂ではありません。大型スクリーンが設置された多次元空間で、映像と音響が作り出す特別な雰囲気の中でフォーを楽しめるのです。

厨房はオープンキッチン方式になっていて、職人が米麺を作り、手作りでフォーを調理する全工程を見ることができます。

提供されるフォーは本格的です。米麺、レアの牛肉、バラ肉、すね肉、筋肉、肉団子に、リブ肉の小鉢が添えられています。

訪れたキム・トゥエンさんは次のように感想を述べました。

「文化的な物語がとても自然に織り込まれていて、フォーがどのように発展してきたのかがよく分かりました。フォーの器はとても大きく、スープは澄んでいて、麺は透明です。南部と北部、両方の味わいがあります。文化を学びながら、本物のベトナムのフォーを味わえました」

新たな観光スポットとして期待

博物館は毎日、朝8時から夜9時まで営業しています。見学とフォーの試食、記念品がセットになったチケットを販売していて、1日におよそ1,500人から2,000人を受け入れる能力があります。

体験型観光がますます重視される中、フォー博物館はホーチミン市の新たな文化・観光スポットとして位置づけられています。

歴史、食文化、芸術を融合させたこの施設は、国内外の観光客を引き付けるだけでなく、ベトナムの食文化遺産を次世代に伝える役割も担っています。

路上の屋台から始まり、いまや世界中で愛されるフォー。その歩みをたどる博物館が、ベトナムの新しい魅力として注目を集めています。