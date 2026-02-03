ベトナム共産党 歴史的使命継承

96年にわたり、党は一貫して指導的役割を果たし、ベトナム革命を導いて数多くの歴史的成果を成し遂げ、国家の独立、平和、自由を確立するとともに、刷新と国際統合を進め、国の発展を力強く後押ししてきました。

この96年の歩みは、ベトナム共産党の指導的役割が、歴史と革命の実践によって選択された必然であることを明確に示しています。党は時代の要請に応えるため、不断の自己刷新と自己強化を続け、国民の豊かで幸福な生活の実現を一貫した目標としてきました。

党の指導のもとで築かれた輝かしい成果

96年間にわたるベトナム革命の数々の画期的勝利は、いずれも党の指導と深く結びついています。1945年の八月革命によるベトナム民主共和国の成立、民族解放と国家統一を成し遂げた戦争の勝利、さらに刷新、工業化・現代化、国際統合の過程での大きな成果です。

ベトナムは、立ち遅れた農業国から、世界でも有数の高成長経済国へと発展しました。1人当たりGDPは、1986年の100ドル余りから、2025年には約5000ドルへと増加し、上位中所得国の仲間入りを果たしています。経済構造は農業中心から工業・サービス業へと大きく転換し、ベトナムは主要な輸出国としての地位を確立しました。こうした成果は、党の指導力を実践の中で裏付けています。

党の指導力の核心は、目標への揺るぎない堅持と、指導方法における柔軟性にあります。民族独立と社会主義の結合、マルクス・レーニン主義とホー・チ・ミン思想を思想的基盤とし、国家と国民の利益を最優先にする。これらは変わることのない原則です。

トー・ラム書記長は、第14回党大会で次のように述べました。

（テープ）

「現在のベトナムの国力、潜在力、国際的地位と信頼は、数千年にわたる国家建設防衛事業、96年間の党による革命の指導、40年間の刷新、マルクス・レーニン主義とホー・チ・ミン思想に基づく指導思考の刷新、そして独立、自由、幸福のために尽くしてきた歴代の革命戦士、党員、国民のたゆまぬ犠牲と献身の結晶です」

歴史的使命の継承

第14回党大会は、21世紀半ばに向けた国家発展の戦略的思考、ビジョン、方向性を形作る重要な節目となりました。

政治局による指示第1号と、大会決議を実施する行動計画が速やかに打ち出されたことは、「正しい方針」から「効果的な実行」へ、「方向性」から「行動設計」へ、そして政治的決意を測定可能な成果へと転換する強い行動精神を示しています。

トー・ラム書記長 写真：TTXVN

トー・ラム書記長は、また、次のように強調しました。



「行動に移す姿勢は、具体的な解決策として示す必要があり、全政治すステムの中で厳格に実行されなければなりません。各級党委員会、党組織、党員、そして各機関、とりわけ責任者は、正しい認識を実効ある実施へ、高い決意を明確な成果へと転換し、指導・運営と点検・監督、責任の明確化を結び付ける必要があります」

中央の方針を踏まえ、各地方は第14回党大会決議の精神を、迅速かつ果断な決定として具体化しています。中部カインホア省人民委員会のチャン・フォン委員長は、次のように述べました。

（テープ）

「各部局や地方は、月ごと、さらには週ごとで具体的な計画を策定し、障害の解消、投資環境の改善、競争力と住民・企業へのサービスの質の向上に集中しています。それぞれの役割に応じ、主体的に実施しています」

また、北部山岳地帯カオバン省人民委員会のレ・ハイ・ホア委員長は、次のように強調しました。

（テープ）

「求められているのは、迅速かつ持続可能な発展を実現し、国家レベルでの2桁成長を目指すことです。カオバン省にとって、これは好機であると同時に課題でもあります。まず制度の整備と、分権・分掌を徹底しつつ、適切な管理を行うことが重要です」

96年にわたる革命指導の歩みは、ベトナム共産党が正しい路線だけでなく、実行力によってその役割を証明してきたことを示しています。ベトナムにおいて、国民を導き、豊かで自由、幸福な社会を築くことができるのは、ベトナム共産党だけであり、国民の利益は党の事業と常に結び付いています。