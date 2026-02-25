ベトナム・カントー市で広がる読書文化の取り組み

カントー市は今年度、「自己啓発のため、知識と技術を習得し、強く繁栄する国づくりに貢献するための学習」をテーマに、読書文化発展計画を打ち出しました。これは、子どもたちに学習社会における読書の重要性を認識させ、自ら学ぶ力を育むことを目的としています。

この取り組みに積極的に参加しているのが、コードー町第1小学校です。グエン・ヴァン・バイ校長は、学校の取り組みについて次のように説明します。

「各教室に図書コーナーを設け、子どもたちが気軽に本に触れられるよう、親しみやすい本棚を設置しています。また、テーマ別の読書活動も実施しており、ホーチミン主席に関する本、歴史書、郷土の本、科学の本、ライフスキルの本など、様々なテーマで読書コンクールを行っています。これらの活動を通して、学校全体に読書の輪が広がっています。」

特にユニークなのは、マルチメディア移動図書館車です。本を積んだ車が学校を巡回し、校庭で読み聞かせやクイズ大会、塗り絵、作家と作品を当てるパズルゲームなど、多彩な活動を展開しています。

昨年度は市内9つの地区にある63の小学校を訪問し、目標を105パーセント達成しました。延べ3万2000人の教師と児童生徒が参加し、16万件の図書資料が利用されました。

市立図書館のハー・ホン・ゴック副館長は、プログラムの成果を次のように語ります。

「子どもたちの読書習慣は着実に育っています。特に農村部の子どもたちにとって、質の高い本に触れる貴重な機会となっています。今年は約1万8000冊の本を新たに追加する予定です。紙の本だけでなく、電子書籍も充実させ、より多くの子どもたちに本との出会いを提供します。」

カントー市は、「読書文化大使」コンテストも開催しています。昨年は80の学校から7000件を超える応募がありました。優秀作品6点が全国大会に進み、タイン・タン中高等学校のファン・バオ・フック君と、ヴィン・タン高等学校のチャン・ニュー・イーさんが全国3位に入賞しました。

フック君はコンテストへの参加を次のように振り返ります。

カントー市の取り組みは、市全体から各学校に至るまで、創意工夫に満ちています。移動図書館車やデジタル技術の活用、テーマ別読書活動など、様々な方法で子どもたちに本との出会いを提供しています。

変化の激しい時代において、自ら学び、知識を得る力はますます重要になっています。カントー市の読書文化推進は、子どもたちの未来を支える基盤づくりとして、大きな意義を持つと言えるでしょう。

