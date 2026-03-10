ベトナムの各民族、総選挙という「大きな祭典」へ期待高まる

現在、全国各地の各民族の人たちは、信頼と期待、そして高い責任感を持って投票日を待ち望んでいます。

有権者 名簿を念入りに確認 写真：TTXVN

ベトナムは54の民族が共に暮らす「共通の家」です。投票日が近づくにつれ、山の上の集落から平野の村々、遠く離れた島しょに至るまで、人々は投票への準備を熱心に進めています。コミュニティセンターには有権者や候補者の名簿が掲示され、国を挙げた「大きな祭典」について市民が理解を深める場となっています。

責任感と信頼の証し

現在、ダナン市西部の山岳地帯にある村々では、国旗や選挙の横断幕が鮮やかに彩られています。準備の熱気は、先住民族コトゥ族の伝統家屋「グール」の一つひとつにまで広がっています。彼らにとって投票は単なる権利ではなく、国境地域の発展への願いを託す神聖な責任でもあります。ダナン市のアヴオン村に住むア・ラン・ア・レイさんは、次のように話しています。

「一市民として、今回の選挙は自分の権利であり責任であると認識しています。地元の声を代弁し、人々の暮らしをより良くしてくれる候補者を選びたい。どんなに忙しくても、必ず時間を割いて投票に参加します」

また、チャム族が多く暮らす中部高原ラムドン省のバクビンやトゥイフォン村でも、準備が急ピッチで進んでいます。候補者と有権者の対話集会や宣伝活動、毎日の放送などを通じて、街中が活気ある雰囲気に包まれています。バクビン村のビンティエン集落に住むチャム族出身のフイン・クンさんは次のように語りました。

「私自身、まずは身近な親族に対し、投票日を忘れずに道徳と才能を兼ね備えた人物を選ぶよう呼びかけています。当選した議員には、約束通り知恵と力を尽くして故郷に貢献してほしいと願っています」

さらに、中部クアンガイ省の山岳地帯に住むフレ族やコ族の人々も、名簿を念入りに確認し、候補者の経歴を研究することで、自らの権利と義務を行使しようとしています。

「現時点で、住民は自らの権利と義務、そして選挙に向けた準備工作に関する国家のルールや規定をしっかりと認識しています。人々は、国のために尽くし、人民や党、国家に対して責任を持ち、国民の生活をより良くしてくれる、徳と才能を兼ね備えた人物を選出したいと願っています」

「私は、道徳と才能があり、人民のために働き、社会と人民に利益をもたらす人を選びたいと考えています。実務能力のある人が選ばれれば、人民の生活水準は向上していくはずです」

「市民一人ひとりに代表者を選ぶ権利があるからこそ、ふさわしい人物を正しく選ばなければなりません。有権者は皆、当選した代表が人々の願いにもっと耳を傾け、豊かで幸せな暮らしの実現に力を尽くしてくれることを期待しています」

民族大団結の力を発揮

各民族の同胞たちが共に投票日に向かう姿勢は、団結の精神と国の未来に対する信頼、そして責任感を表しています。投票日は、各市民が主権者としての権利を行使する機会であるだけでなく、民族大団結の力を再確認する場でもあります。有権者による一票一票こそが、最終的かつ最も重要な選択となります。国会議員工作委員会副委員長のタ・ティ・イェン氏は、次のように強調しました。

「一貫した目標は、国民の幅広い代表性を確保するとともに、強い意志と知恵、そして能力を持ち、新段階における国の重要事項を決定し、活動の要件を満たす真に優れた代表を選出することです」

一票一票を慎重に投じることは、国民の主権を示すだけでなく、国民の意思と願いを代弁するにふさわしい代表を選出することにつながります。少数民族を含む有権者の積極的かつ責任ある参加は、全民族の大団結をさらに強固にし、新段階における国の持続的な発展に向けた重要な原動力となります。

