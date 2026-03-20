ベトナムの信教の自由、数字が示すその実態

3月21日、国家選挙評議会は2026年から2031年任期の第16期国会議員と各級人民評議会議員の選挙結果を公表する予定です。今回の選挙では投票率が99.68%に達し、市民が権利を積極的に行使した活気ある姿が浮かび上がりました。この高い投票率を支えたのが、人口の約27%にあたる2700万人以上の宗教信者たちです。国の重要な政治行事に対する宗教コミュニティの強い関心が、改めて示された形となりました。

釈迦の誕生を祝う仏教行事である灌仏会の式典 多くの信者が参列

2023年版の白書「ベトナムにおける宗教と宗教政策」によりますと、ベトナムでは現在、16の宗教に属する43の宗教団体が国家から認可を受けており、信者数は2770万人以上にのぼります。信者数が100万人を超える主要宗教は、仏教・カトリック・ホアハオ仏教・プロテスタント・カオダイ教の5つです。

すべての市民に保障された選挙権



今年3月2日、民族・宗教省は各省・市の人民委員会に対し、宗教コミュニティや少数民族の居住地域での選挙啓発活動を適切に進めるよう通達を出しました。すべての国民が、国会と各級人民評議会にふさわしい代表者を選ぶ権利を十分に行使できる環境を整えることが、その目的です。

中部ラムドン省クロン集落の信者、クレンさんは次のように話しています。

(テープ)

「教会での礼拝が終わると、ほとんどの人がそのまま投票に向かいました。党と国家の方針をみんなよく理解していて、明るく喜んで市民の権利を行使していましたよ。」

選挙法の規定では、宗教の有無を問わず、18歳以上のすべての国民に選挙権が、21歳以上には被選挙権が与えられています。実際に今回の候補者名簿には、仏教・カトリック・プロテスタント・カオダイ教・ホアハオ仏教などの聖職者や修道者が名を連ねており、多様な構成が見てとれます。宗教指導者が最高国家権力機関への立候補を認められていることは、政治的権利における平等の証と言えるでしょう。

カオダイ教徒による礼拝の様子

議会にも広がる宗教の多様性

前期の第15期国会では、当選した499人の議員のうち、少数民族出身者が89人、宗教指導者が5人を占めていました。カトリックのグエン・ヴァン・リエン神父は、ベトナム・カトリック連帯委員会の副委員長兼事務局長を務め、第14期・第15期に続いて第16期の候補者としても推薦されました。人民評議会でも、省から村レベルまで、多くの聖職者や信者が議席を得ています。

宗教団体の活動は、政治参加にとどまりません。民族・宗教省によりますと、宗教団体は現在、約300の幼稚園、2000の保育施設、12の職業訓練施設を運営しているほか、500以上の医療施設・慈善診療所、125の社会福祉施設なども手がけています。

カオダイ教徒による礼拝の様子

また信者数は、2003年の1740万人から2023年には2770万人へと増加し、認可された宗教団体は16から43へ、礼拝施設は約2万900か所から約2万9890か所へと拡大しています。文化・スポーツ・観光省によれば、ベトナムでは年間544件の宗教的祭礼が開催されており、地域社会に広く根づいています。

ベトナムにおいて、宗教コミュニティは民族大団結の不可欠な一部です。信教の自由の保障は、単なる法律の施行にとどまらず、信仰の有無にかかわらず、すべての国民が国の発展の担い手であると感じられる社会を築くことでもあります。数字が示すとおり、ベトナムの宗教の多様性は、社会の豊かさそのものと言えるでしょう。

(VOVWORLD)