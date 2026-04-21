ベトナムと韓国の関係　国賓訪問がもたらす新たな原動力

韓国のイ・ジェミョン大統領夫妻は、ベトナム共産党のトー・ラム書記長・国家主席の招きにより、2026年4月21日から24日まで、ベトナムを国賓として訪問します。今回の訪問は、急速に変化する国際情勢の中で、両国の長期的な協力のビジョンを形づくる重要な外交行事と位置づけられています。

今回の訪問は、第16期国会で国家機構の再編が行われ、トー・ラム氏が国家主席に選出された後、初めて外国の元首がベトナムを訪れる機会となります。また、イ・ジェミョン大統領にとっても、就任後初めてのベトナム訪問となります。

強まる政治的信頼

今回の訪問は、ベトナムと韓国の関係が力強く、かつ包括的に発展している中で行われます。両国関係は、強固な政治的信頼、相互に補完し合う経済的利益、そして国民同士の結びつきの深化によって支えられています。

ハノイ市の名誉市民であり、ベトナム研究の専門家であるアン・キョンファン教授は、次のように述べました。

（テープ）

「1992年に国交を樹立した当初、貿易額はおよそ5億ドルにとどまっていましたが、現在は大きく拡大し、2030年までに1500億ドルを目指しています。38年間でおよそ300倍に拡大する見通しです。韓国はおよそ1万社が活動する最大の対ベトナム直接投資国であり、ベトナムは韓国にとって第3位の貿易相手国となっています。これらの数字は、韓国の対外政策におけるベトナムの重要性を示しています」

現在、両国の協力は量的拡大から質的深化へと移行しています。従来の投資や貿易中心の関係から、ハイテク、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションといった戦略分野へと広がっています。これは、第4次産業革命や気候変動、サプライチェーンの分断といった世界的課題に対応する両国の必然的な動きといえます。

重要な政治的後押し

こうした中で行われるイ・ジェミョン大統領の訪問は、政治的な重要な後押しとなり、信頼の強化と新たな協力機会の創出につながると期待されています。首脳間の会談や各種の接触では、従来の協力分野の見直しに加え、今後の発展にふさわしい新たな協力枠組みの構築が目指されます。

韓国・ベトナム経済文化協会（KOVECA）のクォン・ソンテク会長は、次のように述べました。

（テープ）

「今回の訪問は、単なる経済協力から、より長期的な戦略的パートナーシップへの転換を象徴する重要な節目です。両首脳が2030年までに1500億ドルの貿易額を目標に掲げる中、経済関係は貿易中心から共同投資や産業協力へと移行しています。今回の訪問は、ハイテクやインフラ、エネルギーなどの分野で協力を拡大し、相互依存の経済構造を強化する契機となります」

韓国が「グローバル・サウス（アジア、アフリカ、中南米などの新興・発展途上国）」との連携を強化する中で、ベトナムは重要なパートナーと位置づけられています。韓国政府の「グローバル中枢国家（GPS）」構想においても、ベトナムはインド太平洋戦略を実現する中核的なパートナーとなっています。

また、今回の訪問は人的交流の促進や、文化・社会分野での協力の深化にもつながるとみられます。韓国で生活・就労・留学するベトナム人や、ベトナムに居住する韓国人の増加により、両国間には強固な社会的・文化的な結びつきが形成されています。食文化や音楽、映画などの文化交流も、相互理解を深める重要な役割を果たしています。

さきほどの韓国・ベトナム経済文化協会のクォン・ソンテク会長は次のように述べました。

（テープ）

「韓国とベトナムの関係が30年以上にわたり深まってきた本質は、「人と人とのつながりに基づく相互信頼の蓄積」にあります。ベトナムに住む韓国人社会や、韓国で働くベトナム人労働者、留学生、多文化家族などが、日常的に両国を結ぶコミュニティを形成しています」

地域や世界情勢が不安定さを増す中、両国の協力強化はそれぞれの利益にとどまらず、地域の平和と安定、発展にも寄与すると期待されています。今回の訪問は、共通の発展目標を具体化する重要な一歩です。これまでに築かれた基盤と新たな原動力を背景に、ベトナムと韓国の関係は、より深化し、実効性と持続可能性を備えた新たな段階へと進もうとしています。

[VOVWORLD]