ベトナムと中国の関係に新たな段階

ベトナムのトー・ラム党書記長・国家主席は、習近平党総書記・国家主席の招きに応え、14日から17日まで中国を国賓として訪問します。今回の訪問は、両国関係にとって極めて重要な意味を持ち、ベトナムと中国の関係が新たな段階に入るものとみられています。

今回の訪問は、ベトナムで国会第16期第1回会議を経て国家指導部の人事が整えられて以降、トー・ラム書記長・国家主席にとって初めての外国訪問となります。また、第14回党大会の後、ベトナムの最高指導者が中国を訪問するのも初めてです。

今回の訪問は、今年における両党・両国間で最も重要な二国間外交行事とされ、包括的な戦略的協力パートナーシップの深化や、戦略的意義を持つ「中国・ベトナムの未来共有の共同体」の構築をさらに進める契機になるとされています。

新たな段階に向けた対中関係の方向性

2026年は、中国が第15次5か年計画（2026年から2030年）を開始する年にあたり、大きな目標の実現に取り組む節目となります。一方、ベトナムでは第14回党大会を経て、国会第16期や各級人民評議会の選挙が行われ、新たな体制が発足しました。

こうした中、両党・両国の最高指導者が二国間関係の戦略的な方向性について意見を交わすことが重要だとされています。

ベトナム外務省のグエン・ミン・ブー次官は、次のように述べました。

（テープ）

「両国は今後、経済や貿易、投資、観光、科学技術、教育、イノベーションなどの分野で協力をさらに深め、具体的な成果につなげていくことになります。また、課題の解決を図りながら、新たな成長につなげていきます」

曲強教授 写真：写真：Trung Kiên/VOV

一方、中国の中央民族大学の曲強教授は、今回の訪問について、従来の訪問の枠を超えるものであり、両国関係が新たな歴史的段階に入ったことを示していると指摘しています。

（テープ）

「今回の訪問を通じて、定期的な首脳間の対話の枠組みが形成されつつあります。これは、両国および両党の関係の制度的な枠組みが整いつつあることを示すものであり、非常に重要な意味を持ちます」

より実質的な協力の拡大へ

近年、ベトナムと中国の協力は経済や貿易、投資を中心に着実に進展しています。ベトナムの改革と成長への取り組みは、外国企業、とりわけ中国企業に対し、投資先としての魅力を高めています。

CETCシンクタンクの関係者

写真：Trung Kiên/VOV

中国のシンクタンクの関係者は、今回の訪問が両国間の信頼関係をさらに強化し、企業の投資意欲を後押しするとの見方を示しました。

（テープ）

「今回の訪問に大きな期待を寄せています。今後、より多くの企業がベトナムへの投資を検討しています。今回の訪問は、両国間の信頼関係の強化につながるだけでなく、ベトナムへの理解を一層深める機会になると考えています。また、今後数年間の重点地域として東南アジアを位置づけており、とりわけベトナムを重視しています。さらに、今年中に加盟企業をベトナムに派遣し、現地調査を行うことで、二国間の協力の促進につなげたいと思います」

今回の訪問は、習近平党総書記・国家主席が1年前にベトナムを訪問して以来の動きとなり、両国関係を重視する姿勢を改めて示すものとみられています。

ビン大使 写真：Trung Kiên/VOV

ベトナムのファム・タイン・ビン在中国大使は、今回の訪問について、両国関係に新たな弾みをもたらすとの期待を示しました。

（テープ）

「トー・ラム書記長・国家主席の今回の訪問は、歴史的な意義を持つもので、新たな協力の機会を生み出し、両党・両国関係の安定的で健全かつ持続的な発展につながると期待されています。また、両国の国民の利益に資するとともに、地域や世界の平和と安定、発展にも寄与するとしています」

今回の訪問は、単なる外交行事にとどまらず、両国関係の将来を方向づける戦略的な一歩と位置づけられています。国際情勢が不安定さを増す中、政治的な信頼の強化や実務協力の拡大を通じて、安定した関係の維持を図る狙いがあるとみられています。

[VOVWORLD]