ベトナム「党の最高目標は国民の幸福」暮らしに届く支援

ラさんの夫は、子どもが生後1か月のときに家を出て行きました。それから何年も、彼女は一人で子どもの面倒を見ながら学校に通わせてきました。家族の収入は、わずかな畑からの収穫だけ。しっかりした家を持つことは、長い間、遠い夢でした。

しかし、党の方針に基づいて進められた貧困世帯向けの老朽住宅解消プログラムにより、村と地域の支援者たちが協力し、母子に新しい家が提供されたのです。

ラさんはタイ語で次のように語ります。

（テープ）

「党と政府には本当に感謝しています。母子（おやこ）はもう雨や日差しを心配しなくて済みます。安心して働いて、生活を良くしていけます」

貧困から抜け出す希望

ジさんをはじめとする集落のモン族の人々にとって、党は進むべき道を照らす光であり、豊かで幸せな暮らしをもたらしてくれる存在です。

ジさんはモン語で次のように語ります。

（テープ）

「昔、両親も貧しくて耕す土地もあまりなく、生活はとても苦しかったです。今、夫婦で家庭を築き、党と政府が支援してくれて立派な新居ができました。本当に感謝しています。これから一生懸命働いて、生活を少しずつ良くしていきます」

ラさんとジさんは、今回チエンコーン村で政府が新居を建設した32世帯のうちの2世帯です。国境の山岳地域でも、確実に支援が届いているのです。

行政サービスもデジタル化で便利に