ベトナムの生活
ベトナム「党の最高目標は国民の幸福」暮らしに届く支援
ラさんの夫は、子どもが生後1か月のときに家を出て行きました。それから何年も、彼女は一人で子どもの面倒を見ながら学校に通わせてきました。家族の収入は、わずかな畑からの収穫だけ。しっかりした家を持つことは、長い間、遠い夢でした。
しかし、党の方針に基づいて進められた貧困世帯向けの老朽住宅解消プログラムにより、村と地域の支援者たちが協力し、母子に新しい家が提供されたのです。
ラさんはタイ語で次のように語ります。
（テープ）
「党と政府には本当に感謝しています。母子（おやこ）はもう雨や日差しを心配しなくて済みます。安心して働いて、生活を良くしていけます」
貧困から抜け出す希望
ジさんをはじめとする集落のモン族の人々にとって、党は進むべき道を照らす光であり、豊かで幸せな暮らしをもたらしてくれる存在です。
ジさんはモン語で次のように語ります。
（テープ）
「昔、両親も貧しくて耕す土地もあまりなく、生活はとても苦しかったです。今、夫婦で家庭を築き、党と政府が支援してくれて立派な新居ができました。本当に感謝しています。これから一生懸命働いて、生活を少しずつ良くしていきます」
ラさんとジさんは、今回チエンコーン村で政府が新居を建設した32世帯のうちの2世帯です。国境の山岳地域でも、確実に支援が届いているのです。
行政サービスもデジタル化で便利に
二層制の地方行政モデルが導入され、デジタル化を取り入れた「ワンストップ」サービスが始まりました。これが住民から高い評価を得ています。
ドンレ村のファム・ディン・トゥアンさんは次のように話します。
（テープ）
「村が統合されてから、何度も手続きに来ていますが、職員の方々はとても親切で、書類処理も速いです。私たち住民は安心しています」
ドンレ村では最近、窓口を改善し、検索システムや自動発券機、待合スペースを整備しました。書類の受付や処理にIT技術を活用することで、手続き時間が短縮され、職員の業務効率も向上しています。
住民のもとへ出向く行政
住民対応は、人々の声を聞き、正当な要望に応えるための基礎行政の重要な仕事です。
しかし、広い地域で住民が点在している場合、役場まで数十キロも移動しなければならないことが大きな負担となっていました。
この課題に対し、同じクアンチ省のキムフー村では柔軟な対応を始めました。職員が集落まで出向いて住民と対話し、その場で問題を解決するのです。
キムフー村人民委員会のホアン・トゥ・クオック・フン委員長は次のように説明します。
（テープ）
「毎週水曜日に役場で定例の住民対応を行う代わりに、遠くの集落に出向いています。すると多くの人が集まって具体的な問題を話してくれます。専門部署と協力して、その場で多くの問題を解決できています」
住民が役場に来るのを待つのではなく、行政が住民のもとへ出向く。この姿勢の転換が、住民との信頼関係を深めています。
ソンラ省の国境地域での新居建設から、クアンチ省での行政サービスの改善まで、一貫した理念が貫かれています。
あらゆる発展の選択、あらゆる改革の努力は、突き詰めれば国民のためのものです。そして、こうした日常の小さな変化の中にこそ、党の最高目標が国民の幸福であることが示されているのです。