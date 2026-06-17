ベトナム、ASEAN・ロシア関係の架け橋として新たな原動力を

6月16日から18日までの今回の出張は、ASEANとロシアの新たな協力段階に向けて、対話を促進し、連結性を強め、協力の方向性を示すというベトナムの主体的な役割を表すものです。

対話パートナー関係の樹立から35年、戦略的パートナーシップの確立から20年以上が経った今、ASEANとロシアは、地域と世界の情勢が大きく変化する中で、新たな協力の原動力を探っています。カザンでの会議は、各国首脳が協力の優先事項を話し合い、ロシアと東南アジアの結び付きを強化する機会となります。

ASEAN・ロシア関係におけるベトナムの役割

ASEAN・ロシア関係の発展において、ベトナムは双方の協力に積極的に貢献してきた国の一つと評価されています。ロシア駐在ベトナムのダン・ミン・コイ大使は、次のように述べました。

「この35年間、ベトナムはロシア・ASEAN関係を促進するため、多くの構想を打ち出してきました。ベトナムはASEANの中で、ますます重要な発言力を持つようになっており、ロシア・ASEAN関係を前向きかつ建設的に促進する役割は、ロシアとASEAN諸国の双方から高く評価されています」

ロシア駐在ベトナムのダン・ミン・コイ大使（写真：Thu Hà/VOV-Moscow）

この役割は、ベトナムが2027年から2030年までASEAN・ロシア関係の調整国を務めることにより、さらに大きな意味を持ちます。これは、ベトナムが対話と連結を促進し、新たな協力プログラムの構築を後押しする機会でもあります。

ベトナムのダン・ホアン・ザン外務次官によりますと、ベトナムは各国と共に、貿易、科学技術、デジタル転換、教育、観光、人的交流、特にエネルギーなどの分野で、実質的で具体的な成果を目指す協力を推進します。

「ベトナムは各国と共に、ASEAN・ロシア協力において、実質的でバランスの取れた、具体的な成果を目指すアプローチを推進していきます。重点は、貿易、科学技術、デジタル転換、非伝統的安全保障、教育・訓練、観光、人的交流、特にエネルギー協力など、高い潜在力がありながら十分に活用されていない分野を開拓することです。ベトナムはまた、ASEANのニーズ、ロシアの強み、そして現在の情勢に合った実現可能性の高い構想を後押ししていきます」

（写真：ベトナム外務省）

レ・ミン・フン首相の今回の出張は、ASEAN・ロシア戦略的パートナーシップ、そしてベトナムとロシアの伝統的友好関係を重視するベトナムの姿勢を改めて示すものです。

ベトナム・ロシア関係のさらなる強化

近年、ベトナムとロシアの包括的な戦略的パートナーシップは、引き続き前向きに発展しています。両国は代表団の交流やハイレベル接触を維持し、共通の関心を持つ多くの国際問題で連携しています。二国間の貿易額は2025年に47億7000万ドル、2026年の最初の4か月で17億2000万ドルに達しました。

エネルギー、石油・ガス、国防・安全保障、科学技術、教育・訓練、人的交流といった戦略的協力分野も引き続き推進され、長期的な協力の基盤となっています。

ダン・ミン・コイ大使は、首相の出張が多くの実質的な成果を生み、今後のベトナム・ロシア関係のより力強く、効果的な発展に貢献することへの期待を示しました。

「会議の傍ら、レ・ミン・フン首相は各国首脳と多くの会見を行う予定で、その中にはロシアの指導者との会見も含まれます。この会見では、これまでのベトナムとロシアの関係を振り返り、今後の方向性について話し合います。今回の訪問が多くの実質的な成果を上げ、両国関係をあらゆる分野、とりわけ双方が関心を持つ分野で、力強く、効果的かつ着実に発展させる重要な貢献となることを期待しています」

長年にわたり築かれてきた良好な基盤を踏まえ、ベトナムは今後も、積極的で責任あるパートナーとして、またASEANとロシアを結ぶ架け橋として、新たな段階の協力促進に貢献していく方針です。

[VOVWORLD]