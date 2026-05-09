ベトナム、体制改革へ向けた果断な歩み

ベトナムは体制改革を「戦略的な突破口」と位置づけています。党の大きな方針を具体化するため、政府はかつてないスピードで改革を推進しています。成長への強い意欲を現実のものとするため、行政改革という名の「革命」が最高潮に達しています。

実質的な改革路線の選択

4月29日、政府は行政手続きの削減・権限委譲・簡素化、および14の省庁、機関が管轄する分野での経営条件の緩和に関する8つの決議を公布しました。

これに伴い、政府は過去の改革では例を見ない規模となる、155の政令を含む計163の法的文書を一体的に修正・補足しました。その結果、184の行政手続きが廃止、134の手続きで権限委譲がなされ、349の手続きが簡素化されました。

さらに、政府は890の経営条件の廃止を決定したほか、政府が直接処理する行政手続きの割合を約27％まで引き下げました。これは権限委譲における大きな前進です。目標は、国民や企業のコンプライアンスにかかる時間とコストを50％以上削減することに置かれています。

これらの数字は単に規模の大きさを示すだけでなく、従来の部分的な調整ではなく、根本的かつ体系的な刷新を行うという新たなアプローチを反映しています。

大規模な手続き削減の決議からわずか3日後の5月2日、政府事務局はレ・ミン・フン首相の指示を伝えました。各省庁に対し、「消防・防火」「工業団地・工業群の設立と運営」「環境影響評価」「建設許可」の4分野において、手続きの削減案を至急検討し、5月10日までに報告するよう求めたものです。あわせて、司法省による独立した評価も行われます。

4月29日の削減が主に不適切な手続きの廃止に重点を置いていたのに対し、5月2日の指示は具体的な「ボトルネック」の解消に対する決意を示しています。これら4つの分野は、2024年の省別競争力指数（PCI）報告書において、企業から行政手続き上の不満が多く寄せられていた分野です。グエン・タイン・ティン司法次官は次のように述べています。

「これは非常に深く、広範囲にわたる改革です。新政府の発足から1か月足らずで、首相の指示通り、行政手続きや条件付き経営業種の削減・簡素化という目標を達成することができました。」

直接的な波及効果

これらの行政改革の断行は、体制面での意義にとどまらず、国民や企業、そして経済全体に直接的な影響を及ぼしています。

企業にとって、手続きや経営条件の削減は、コストの大幅な削減を意味します。プロセスが迅速かつ明確になることで、企業の意思決定が速まり、競争力が高まります。

「リスクや、非公式なコストが減少します。経営条件が透明化・簡素化されれば、当局の主観的な承認への依存度を下げることができます」

「手続きの短縮はコスト削減に直結し、製品開発や販売チャネルの拡大を加速させます。政府が実質的に寄り添い、企業の発展のために迅速かつ果断に行動しているという明確なメッセージです」

国民にとっては、手続きの減少や行政機関との直接的な接触の機会が減ることで、不当な要求のリスクが軽減され、公共サービスの質の向上につながります。

経済全体における最大の意義は、リソースの流れを活性化させることにあります。手続き上の障壁が取り除かれれば、資本、アイデア、生産能力がより迅速かつ効率的に機能します。これこそが、次なる段階で高い成長目標を達成するための「必要条件」となります。

さらに重要なのは、これらの決定が、経営環境に対する企業の信頼、そして行政機構の効率性に対する国民の信頼を再構築することに寄与している点です。

世界経済の変動が続く中、2桁成長の達成は大きな挑戦です。しかし、体制改革が党の方針通りに戦略的な突破口として正しく位置づけられたとき、それこそが成長を起動させるスイッチとなります。体制改革は単なる一時的な解決策ではなく、新たな段階における発展の渇望を実現するための「必然の道」なのです。

[VOVWORLD]