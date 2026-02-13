ハノイのバレンタインギフト市場

今年、ハノイのギフト市場は例年以上に活況を呈しています。バレンタインに欠かせないのが生きた花です。今年は旧正月テト直前と重なったこともあり、生花の需要が高まり、価格は通常よりやや上昇しています。しかし、多くの店舗によりますと、値上がり幅は4％から6％程度にとどまっているということです。

生花店では、愛の物語に合わせたカラーテーマを提案するなど、デザインの工夫や関連サービスの充実を図り、顧客の多様なニーズに応えています。生花店「タオ・グエン」の店主ブイ・ティ・トゥー・ホアイさんは次のように話しました。



「やはり赤いバラや赤いチューリップが人気です。バレンタインは“赤”が定番ですね。ぬいぐるみやフラワーベアなどのオプションも用意しています。フラワーベアは制作が難しいですが、お客様に喜んでいただけるので対応しています。1000本や99本といった特別注文も多く入っています。」



一方、チョコレートやケーキの専門店では、高価から手頃な価格帯まで、独自のデザインに力を入れています。割引キャンペーンを展開して購買意欲を高めるとともに、カップルに新鮮で驚きのある体験を提供する新商品も登場しています。

菓子店「ラ・ロゼット・マカロン」の店主レ・ホン・チャンさんは次のように話しました。



「マカロンはフランス発祥のお菓子で、甘くてロマンチックなイメージから“愛のお菓子”とも言われています。今年はハート型のマカロンを花束のようにアレンジした商品を考案しました。カラフルで見た目も美しく、しかも食べられるブーケです。さらに、花束にメッセージを書いたり、かわいらしいキャラクターを描いたりと、オーダーメイドにも対応しています。」



今年のバレンタインギフト市場を見渡しますと、デザインや表現方法の面で実に多彩な商品が並んでいます。日常使いできるマフラー、帽子、生活雑貨なども、魅力的なギフトとして提案されています。また、この時期に特に人気を集めているのが、香水やアロマオイル、アロマキャンドルです。需要の高まりを受けて、新しいデザインの商品も次々と登場しています。



キャンドルブランド「メラキ」の創業者、ズオン・リン・チーさんは次のように話しました。



「今年のバレンタインに合わせて、ピンク色のキャンドルシリーズを発売しました。さまざまな方に合う香りを用意しています。丸型や四角形、長方形のギフトセットも準備し、中には花やかわいらしい小物を組み合わせています。こうした商品は大変好評です。」



一つひとつの贈り物には、恋人たちの愛のメッセージが込められているだけでなく、店舗や販売者の創意工夫も反映されています。購買を促しながら、消費者に多様で心に残る体験を届けることが、今年のバレンタイン市場の大きな特徴となっています。

(VOVWORLD)