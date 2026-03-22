ハイテク時代に進化するハノイ・フウバン木工村

生涯を木工に捧げてきた職人たちは今、伝統を守りながらも、市場の傾向に対応できるようなデザインや販売手法を刷新することで生計を維持しようと奮闘しています。新しい時代の波に適応し、歩みを止めないフウバン木工村の現在を追いました。

これらの音は、幾世代にもわたりフウバン村の日常の一部となってきました。伝統的な木工の村として知られるフウバンですが、鳴り響く機械の音はそのままに、その生産のリズムはかつてとは一変しています。変化する市場と多様化するニーズ。生き残るためには、村もまた変わらざるを得ませんでした。

かつて、フウバン村の家具は伝統的なデザインが主流で、主に国内市場をターゲットにしていました。しかし、ここ数年で消費者の好みは急速に変化しています。現代の生活空間に合わせ、耐久性だけでなく、デザイン性や機能性、そしてコンパクトさが求められるようになりました。この厳しい現実が、職人たちに新たな課題を突き付けています。

ハノイ市フウバン村で「ミン・キエム木工所」を営むグエン・ミン・キエムさんは、次のように語っています。



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「以前は先祖から受け継いだ経験だけで商売が成り立っていました。しかし今は違います。お客様はデザインから素材、価格に至るまで非常に細かくチェックします。トレンドや好みに合わせて常にモデルチェンジを繰り返さなければ、今の時代の流れに取り残されてしまいます」



デジタル技術が急速に普及する中、フウバン村の多くの世帯が当初、市場の新たな要求に戸惑いを見せました。しかし、彼らは職を辞めるのではなく、自ら学び、手法を調整することで適応の道を選びました。



その柔軟性は、木材の選定や製品設計、さらには顧客へのアプローチにまで及んでいます。多くの店舗がSNSを積極的に活用し、オンライン販売を開始。地元の顧客のみならず、遠方の省にまで販路を拡大させています。



「フック・リー木工所」の店主、レ・ハ・リーさんは次のように明らかにしました。

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「社会が変わる中で、自分自身が変わらなければ市場についていくことはできません。今のお客様は、シンプルで現代的、かつ手頃な価格の家具を求めています。私たちはより丁寧に、かつ柔軟に製作に励んでいます。販売方法もデジタル化に合わせて変える必要がありました。以前は工房や店に直接足を運んでもらうのが当たり前でしたが、ここ数年はSNSの発展に伴い、ライブコマースやネット広告に力を入れています。この手法はコストや時間の節約になり、お客様にとっても非常に利便性が高いと感じています」

市場への適応は、単なるデザインの変更に留まりません。それは職人としての「考え方」そのものの変革でもあります。今日のフウバン村の職人たちは、伝統の技を守りつつ、家族を養い、伝統を次世代へ繋ぐための新しいビジネスモデルを学んでいます。



激動する市場環境にあっても、フウバン木工村はそのアイデンティティを失っていません。細かな彫刻や継ぎ手の技法は、今も熟練の職人の手によって、世代を超えて蓄積された経験と共に守り続けられています。変わったのは、市場への向き合い方だけです。ハノイを代表するこの木工村の変革は、顧客からの信頼と利便性を勝ち取っています。

ハノイ市在住のグエン・スアン・フアンさんは次のように話しています。

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「フウバン村の家具は昔から有名で、私もよくここで購入しています。ネットが普及して、あらゆるものが変わったと実感しますね。デザインが多様になり、何より買い物が非常にスムーズで便利になりました。現地に行かなくても、納得のいく製品が手に入るのはありがたいです」



時代の奔流の中で、ハノイのフウバン木工村は日々たゆまぬ努力を続けています。職人たちは今日も木と向き合い、革新の術を学びながら市場に適応しようとしています。この工芸村の物語は、単なる経済的な成功談ではありません。それは、幾世代にもわたり木と共に生きてきた村の、生計を守り、誇り高きアイデンティティと未来を繋ぐための「適応」の物語なのです。

(VOVWORLD)