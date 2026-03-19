バーデン山周辺の農業体験ツアー

多くの農園や協同組合が観光客を受け入れ、果物の収穫体験や地元の特産品の試食を提供しています。こうした取り組みにより、タイニンを訪れる観光客の滞在時間を延ばす効果も期待されています。



多くの農園や協同組合が果物の収穫体験や地元の特産品の試食を提供している

バーデン山のふもとで始まった農業観光は、もともと地元住民の小さな農園からスタートしました。これまで多くの農家は、サワーソップ、メロン、ブドウ、ココナッツ、季節の無農薬野菜などを栽培し、販売することが主な収入源でした。しかし近年、バーデン山を訪れる観光客が増えるにつれ、一部の農家が農業と観光体験を組み合わせる新しい取り組みを始めています。観光客は農園を散策し、果物を収穫し、地元の特産品を味わいながら、緑豊かな空間で写真撮影も楽しむことができます。

ここを訪れる観光客はココナッツの収穫や試飲ができる

代表的なモデルの一つが、ビンミン村にあるグエン・タイン・ヴーさんの有機ココナッツ農園です。このココナッツ農園の面積はおよそ1.2ヘクタールで、生態系に配慮した持続可能な方法で栽培されています。現在はエコツーリズムの観光スポットとしても注目されています。