バンバーの滝 ・ 森に眠る“詩人”、心と体を癒す旅先

滝のそばにお茶を味わう（写真：Ta Thanh Sang）

標高約170メートルにあるこの滝は、「森に眠る詩人」とも称されるほどの静けさと美しさを持ち、年間を通して清らかな水が流れ、三段に連なる滝の姿は訪れる者の心を魅了する大自然の奇跡です。

バンバーの滝は3つの段階で構成されています。北部バクザン省から訪れた観光客・ミンホアンさんは次のように述べました。



「バンバーでは、滝の見学だけでなく、瞑想、ヨガ、足湯といったリラクゼーション・プログラムも体験でき、自然と調和した静かなひとときを過ごすことができました。本当に詩的で美しい場所です。」

その雄大な自然美に加え、バンバーの滝ではアドベンチャー好きな観光客にぴったりのエキサイティングな体験も用意されています。命綱を使ったロープ渡りや滝登りといったアクティビティでは、激しく流れる水流の中を進みながら、白く飛び散る水しぶきの下でスリル満点のチャレンジが楽しめます。これらの体験は体力を要する一方で、挑戦を乗り越えた後の達成感と爽快感は格別です。

天と地のエネルギーを取り込み、心身のバランスを回復できる“充電ステーション”のような場所（写真：Ta Thanh Sang）

「“森林浴”はバンバーの滝の見逃せない体験です。うっそうと茂る森の中をゆっくりと歩き、深く澄んだ空気を吸い込んで、そして、滝の冷たい水に身をゆだねるだけで、都会の喧騒に疲れた心と体がそっと洗い流されていくようです」ニンビン省から訪れたブイ・ニャンさんも、バンバーでの「森林浴」が忘れられない体験になったと語りました。



「自然の景観と谷川の清らかな水が本当に素晴らしいです。ここは、天と地のエネルギーを取り込み、心身のバランスを回復できる“充電ステーション”のような場所です」

この地に足を運ぶ観光客は美しい景色を楽しむだけでなく、静かな渓流のそばで行われる朝のヨガや瞑想、地元住民との交流プログラムなど、心を整えるさまざまなことが体験できるようになります。

静かな渓流のそばで行われる朝のヨガ （写真：Ta Thanh Sang）

また、地元に住む少数民族タイ族の薬草を使った足湯、囲炉裏のそばで味わう素朴な家庭料理など一つひとつの体験が、五感を通じて訪れる人の心を満たしていきます。

ソンガム有限会社の代表取締役社長であり、「バンバー滝のエコツーリズムエリア」開発プロジェクトの投資主でもあるファム・トゥ・チャン氏は、次のように語りました。

（テープ）

「バンバーの滝には、野生の自然が持つ“癒し”の力という大きな可能性があります。この自然の恵みを活かす形で、私たちは開発を進めていますが、決して自然を損なうことはありません。人間は母なる自然の力を借りて、心と身体を癒すことができるのです。」

現代社会の喧騒から少し離れ、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み、澄んだ清流に身をゆだね、手つかずの自然に抱かれながら山と森から前向きなエネルギーを取り戻すなどそんなひとときを求めている方にとって、バンバーの滝はまさに見逃せない選択肢です。

(VOVWORLD)