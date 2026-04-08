バニ・イスラム教チャム族の祭り「スク・ユン」

スク・ユンは単なる宗教行事ではありません。それは、離れて暮らす人々が再び顔を合わせ、先祖への感謝を共に捧げ、そして次の世代へと文化をつないでいく場です。

ベトナム中南部に暮らすチャム族の人々の間で、いま「スク・ユン」と呼ばれる伝統的な祭りが各地で行われています。

聖堂に並ぶ先祖への供物 チャム族はベトナムに古くから暮らす少数民族のひとつで、バニ・イスラム教とバラモン教、ふたつの信仰を持つことで知られています。このうち「バニ・イスラム教」とは、中南部のチャム族に特有の宗教で、イスラム教が伝来した際に、もともとあったバラモン教や土着の多神教信仰と深く混ざり合って生まれた、チャム族独自の信仰です。先祖や、神格化された英雄・烈女への崇敬を中心に据えており、チャム族の民族文化と切り離せない形で息づいています。



スク・ユンは、そのバニ・イスラム教を信仰するチャム族が、イスラム暦の10月から11月にかけて行う、年に一度の大切な祭りです。チャム語で「巡る金曜日」を意味するこの祭りは、祈りと感謝、そして人々の再会と交流の場として、長い年月にわたって受け継がれてきました。

祭りの朝、聖堂から3回の太鼓の音が響き渡ります。その音を合図に、色鮮やかな伝統衣装に身を包んだ若い女性たちが、美しい文様で飾られた礼盤を頭に載せ、聖堂へと行列をなして進んでいきます。聖堂へと続く道は、さまざまな色彩の伝統衣装と、丁寧に飾り付けられた礼盤の文様で埋め尽くされ、祭りならではの華やかな雰囲気に包まれます。聖堂の中では僧侶たちが厳かに式典を執り行い、外では数百人もの人々が静かに祈りを捧げます。

伝統衣装で祈りを捧げるチャム族の女性たち ラム・ドン省バック・ビン村に住むバ・ティ・ヒエウさんは、次のように語ってくれました。



「この日は宗教を問わず、各地からたくさんの人が集まって喜びを分かち合います。バニ・イスラム教のチャム族だけでなく、バラモン教のチャム族やキン族の方々も一緒に祝いに来てくれます。私たちチャム族は自分たちの信仰の祭りをとても大切にしています。今日はここに集まるみんなの喜びの日なのです。」

祭りの期間中、どの家庭も遠方から訪れる人々のために食事や飲み物を用意し、温かくもてなします。去年はラム・ドン省の一部地域が洪水の被害を受け、人々の生活は厳しい状況にありました。それでも他の村から人々が駆けつけ、共にお茶を飲み、お菓子を食べながら笑顔で語り合う光景がいたるところで見られました。同省バック・ビン村ラム・ミン・ドアンさんは、「生活は苦しくても、遠くからいらっしゃる皆さんをいつも両手を広げて歓迎している」と話し、困難な中でも祭りを大切にするチャム族の心意気を示してくれました。

聖堂で言葉を交わす宗教指導者たち スク・ユンは、チャム族にとって最も重要な祭りのひとつであるラムワン祭への道を開く、特別な意味を持つ行事です。また、祭りの中では、2人の僧侶が新たにコティップとイムムという上位の聖職者に叙任される儀式も執り行われます。この2人がその後のラムワン祭のすべての式典を主宰することになります。地域の聖職者は次のように語りました。

「スク・ユンがあってこそ、ラムワン祭が成り立ちます。各家庭が礼盤を聖堂に捧げるのは、先祖への敬いの心を形にするためです。先祖が満ち足りてくださることで、私たちは健康に暮らし、生業も栄えると信じています。」

祭りの形は地域によって少しずつ異なります。ラム・ドン省では毎年開催される一方、カイン・ホア省では3年に一度、省内の7つの村の聖堂を順番に巡る形で行われます。タイン・ティン村から始まり、複数の村を経て、最後にトゥアン・トゥ村で締めくくられるこの「巡り」の形式こそ、スク・ユンの名の由来であり、最大の特徴です。村から村へと祭りが巡っていく中で、若者たちが出会い、語り合い、村と村の絆が自然に深まっていきます。

スク・ユンは単なる宗教行事ではありません。それは、離れて暮らす人々が再び顔を合わせ、先祖への感謝を共に捧げ、そして次の世代へと文化をつないでいく場です。バニ・イスラム教とバラモン教、ふたつの信仰を持つチャム族の人々が、宗教の違いを超えてともに祝い、ともに祈るこの祭りは、多様な文化と信仰が共存するベトナムの姿を、静かに、しかし力強く映し出しています。

(VOVWORLD)