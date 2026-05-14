ナーシー食用昆虫市場のユニークな魅力

食用昆虫市場は多くの観光客を惹きつけている（写真：Thanh Thủy/VOV）

ここは、一般的な食料品や特産品を売る市場ではありません。タイ族の人々が販売する、さまざまな食用昆虫で有名な市場で、地元の人々だけでなく、多くの観光客を惹きつけています。

（現場の音）

ナーシー市場は、道路沿いの各種の昆虫を売る小さな青空市場ですが、単なる商売の場ではありません。山岳地帯の食文化を伝える“生きた博物館”ともいえる場所です。特に食用昆虫で知られています。これらの様々な昆虫を集めるため、人々は早朝や夕方に森や畑へ向かいます。それは昆虫が最も多く現れる時間帯だからです。採取には経験だけでなく、それぞれの昆虫の習性を理解する知識と根気も必要です。市場の入り口には、整然と並べられた昆虫の商品が目に入ります。

肉厚な幼虫のセミ、香ばしく炒ったカメムシ、ハチのさなぎ、カイコのさなぎなど、多彩な昆虫が並びます。すでに下ごしらえされたものもあれば、生きたまま販売されているものもあり、旅行者の好奇心を刺激しています。多くの人にとって昆虫は「食べにくい」存在かもしれません。

多くの食用昆虫が販売されている（写真：Thanh Thủy/VOV）

しかし、この地域では貴重な名物料理です。数十種類もの昆虫が、それぞれ異なる味わいを持ち、地元の人々によって多彩な料理に仕上げられています。中には1キロあたり30万～40万ドン、日本円でおよそ1800円から2400円ほどする高価なものもあります。ナーシー市場の商人、ロー・ティ・ブンさんは次のように話します。

（テープ）

「セミは5月、6月、7月になると出てきます。この黒い幼虫のセミは、白い種類より肉が多くて大きいので、1キロ30万ドン（約１千７百円）で売れます。酸っぱいタケノコの汁と一緒に炒めると一番おいしく、少し脂を加えるとカリッとします。ナーシー市場には、どんな昆虫でもあります。季節ごとに違う昆虫が並びます。ここは最大規模で有名な昆虫市場なので、通る人はみんな知っています。」

長年市場で商売をしているロー・ティ・トゥオイさんによりますと、昆虫を買う人の多くは地元住民や観光客です。珍しさに惹かれて立ち寄る旅行者も少なくありません。そのため、幼虫のセミやカメムシはよく売れ、忙しい日には10キロ近く販売できることもあるといいます。農閑期の安定収入にもなっています。

（テープ）

「カメムシは1日に20～30キロ売れることもあります。たくさんあっても全部売れます。セミの季節が終わると、次はカメムシ、その後はコオロギやタニシの季節になります。だから毎日市場に来ています。月収は300万～600万ドン（約１万７千から３万４千円）ぐらいになります。」

ナーシー市場は観光客にとって魅力的な立ち寄りスポットにもなっっている （写真：Thanh Thủy/VOV）

ナーシー市場は、買い物だけでなく、観光客にとって魅力的な立ち寄りスポットにもなっています。多くの人が、買い物だけではなく、山岳地帯ならではの独特な食文化を体験するために訪れます。はじめは戸惑いながら眺める人もいますが、実際に食べてみると、その香ばしさやコク、カリッとした食感に驚く人も少なくありません。

ディエンビエン省トゥアンザオ地区のレ・ティ・スエンさんは次のように話します。

（テープ）

「この地区を通るたびに、食用昆虫市場に立ち寄ります。家族みんなが好きな食べ物がたくさんあります。特にハチのさなぎ、幼虫のセミ、イナゴなどから作られた昆虫料理が好きです。そのほかにも、タイ族ならではの山菜がたくさんあります。」

ナーシー市場は、西北地方を結ぶ幹線道路・国道6号線沿いに位置しているため、毎日多くの人々が行き交います。現代的な暮らしが広がる中でも、市場は素朴で温かみのある雰囲気を今なお保っています。小さな昆虫たちは、人々の巧みな手によって名物料理へと生まれ変わり、経済的価値を生み出すとともに、地域の食文化をさらに豊かにしています。

[VOVWORLD]