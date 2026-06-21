ドンタップ省「ハスの物語に耳を傾けて」フェスティバル

フェスティバルで開かれた民族衣装アオザイのファッションショー （写真：Chu Trinh/VOV-ĐBSCL）

このフェスティバルでは文化・観光・体験型の多彩なイベントが用意されるとともに、投資誘致や商業振興、観光PRの機会を広げ、ハス産業の持続可能な発展を後押しすることが期待されています。

今年のフェスティバルでは、「ハスの道」をはじめ、芸術的なランタン装飾や「街なかのハス」をテーマにした展示が行われるほか、商業イベントや観光PR、展示・紹介ブースも設けられます。会場では、ハス産業のバリューチェーンや地域特産品が紹介されています。

また、ドンタップ省のハス製品およびOCOP＝一村一品商品の需給マッチング会議や、ハスに関するシンポジウム、国内外のさまざまなハス品種が展示されています。ハス・グルメ・ストリートでは、観光客がハスを活用した様々な料理を楽しむことができます。

伝統的な料理から現代的なアレンジを加えた新商品まで、幅広いメニューが提供されています。カオライン地区に住むグエン・ティ・アイン・ティエンさんは次のように話しました。

（テープ）

「ハスミルクやハスアイスクリーム、生のハスの実、乾燥ハスの実、ハスを使ったハーブティーなどを通じて、素朴で親しみやすいハスの魅力を多くの方々に知っていただきたいと思っています。」

熱気球のパフォーマンス（写真：Chu Trinh/VOV-ĐBSCL）

今年のフェスティバルの目玉の一つが熱気球のパフォーマンスです。「ドンタップ ・広がるハスの香りと彩り」をテーマに開催されるこのパフォーマンスには、40人のパイロットや技術スタッフが参加し、34機の熱気球や各種飛行機材が登場する予定です。芸術と航空技術、体験型観光を融合させたこの催しは、フェスティバル期間中のイベントを一層盛り上げるものとして期待されています。

さらに、文廟公園では夜間に熱気球ランタンイベントも開催されます。巨大な熱気球が幻想的にライトアップされ、色鮮やかな光景が広がります。来場者は大型熱気球の内部を見学し、このユニークな体験型観光について学ぶこともできます。ドンタップ省カオライン地区人民委員会のホー・ティ・フエ・ハン副委員長は次のように話しています。

（テープ）

「今回のフェスティバルを通じて、ドンタップ省のハスを使ったさまざまな料理を紹介したいと考えています。また、文化・芸術・スポーツ活動に加え、ハス産業に携わる企業や生産・販売事業者との連携にも力を入れています。ハスから生まれる多彩で魅力的な商品を、国内外の多くの観光客に知っていただきたいと思います。」

「ハスの道」（写真： baodongthap.vn）

「ピンクロータスの大地」として知られるドンタップ省では、ハスは文化の象徴であるだけでなく、「グリーン経済」を支える重要な産業として地域農業の発展を担っています。

ドンタップ・ハスフェスティバルは、ハスの魅力を広く発信するとともに、ハスを原料とした加工品の文化的・経済的価値を高め、ハス栽培と観光振興を連携させながら、地域ブランドの確立と発展につなげることを目指しています。

[VOVWORLD]