タイティエン：神聖なる祖の地への旅

ベトナム北部フート省タムダオの広大な森に位置するタイティエン（西天）は、豊かな自然と信仰が融合する場所となっています。ここは単なる観光地ではなく、現代生活の中で人々が心の静寂を取り戻し、自らのルーツへと立ち返る「 源」への行程でもあります。

ハノイ市中心部から北西に約70キロ、タムダオ山脈の西側に位置するタイティエンは、古くからフート省における重要な信仰の中心地として知られてきました。この地は、建国の祖であるフン王を支えたとされる「国母」を祀る信仰と深く結びついています。タイティエンでは、ベトナムの民間信仰と仏教が調和し、独特の精神空間を創り出しています。敷地内には、トン寺、カウ寺、コー寺、トゥオン寺など、多くの重要な建築物が保存・維持されています。

タイティエン・ロープウェイ管理委員会のガイド、レ・ティ・チンさんは次のように明らかにしました。

(テープ)

「この国家遺産地区には、800年以上の歴史を持つ3つの古寺があります。また、山の麓からタックバン山の中腹にかけて、国母を祀るトゥオン寺など、由緒ある寺院が点在しています」

原生林の中に佇む古風な寺院群は、全国から訪れる多くの参拝客を魅了しています。タイティエンは今や、スピリチュアル・ツーリズムにおいて欠かせない目的地となっており、人々は参拝だけでなく、日常とは異なる静かな空気を感じるためにここを訪れます。

ハノイから訪れたグエン・タイン・トゥンさんは、その思いを次のように語りました。

「今日、国母の地であるタイティエンを訪れることができ、深い縁を感じています。ここへ来て最初に感じたのは、非常に澄んだ空気と、心に広がる平穏な気持ちでした」

タイティエンの景勝地は1991年に国家遺産に指定され、2015年には「国家特別史跡・景勝地」として正式に認定されました。

チュオン副局長

フート省文化スポーツ観光局のブイ・スアン・チュオン副局長は、次のように述べています。

(テープ)

「フート省には、旧ビンフック省のエリアも含め、非常に多くの歴史・文化遺産が密集しています。中でも、国家特別史跡に指定された遺産群は、人々が民族のルーツに思いを馳せ、フート省独自の文化を探索するための極めて重要な拠点となっています」

寺院群に加え、タイティエンはその雄大な自然景観でも際立っています。白く降り注ぐ滝と、せせらぎの音は、まるで一幅の絵画のような美しい風景を形作っています。

民間で語り継がれる神聖な地から、現在のタイティエンはフート省の観光地図に欠かせない存在へと発展しました。しかし、最も価値があるのは景色や建物そのものではなく、ここを訪れる人々が得る「安らぎ」です。それは、他では得がたい、静かなひとときといえるでしょう。

深い緑と絶え間なく流れる時間の中で、タイティエンは変わらずそこに在り続けています。静かに、そして力強く。訪れた人々が去る際、その心に確かな平安を残してくれるような、深い余韻に満ちた場所です。

[VOVWORLD]