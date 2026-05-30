タイグエン省の湖を巡る体験型観光

観光客は船に乗ってバーベー湖を探検する（写真：Thế Hùng/VOV5）

豊かな文化的伝統を持つ北部丘陵地帯として知られるタイグエン省では、今、エコツーリズムを取り入れた体験型観光の開発への取り組みが進められています。中でも、自然、文化、そして感情が交差する「湖を巡る旅」は、この土地ならではの新たな観光の目玉として注目を集めています。

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東北地方の山々に囲まれた広大な自然の中で、バーベー湖は、深い森を縫うように広がる緑の絹の帯のような姿を見せています。タイグエン省への編入後、この湖は観光開発の空間を広げただけでなく、地域間のつながりも強化しています。

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小舟に乗り、澄みきった湖面を進んでいくと、現代社会では“ぜいたく”ともいえる静けさを感じることができます。切り立った石灰岩の崖や、湖面に映る原生林が、まるで水墨画のような風景を作り出しています。ハノイから訪れた観光客、ダン・バン・カンさんは次のように話します。

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「以前からバーベー湖は、豊かな自然が残る観光地として知られていました。船に乗ると、とてもリラックスできて、空気も澄んでいて気持ちがいいです。特に外国人観光客など、体験型の旅を好む人たちには人気があると思います。ここではSUPボードなど、湖の上でゆっくり過ごせるアクティビティも楽しめます」

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バーベー湖の詩的な風景（写真：Thế Hùng/VOV5）

バーベー湖では景観を楽しむだけでなく、新しい観光体験も広がっています。SUPやカヤックを漕いだり、湖畔でクアンピンをしたりするなどなど、さまざまなアクティビティを通して、より身近に自然と触れ合うことができます。こうした体験型観光は、特に外国人観光客を中心に人気が高まっています。フランスから訪れた女性観光客は、次のように語りました。

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「ここの景色は本当に特別で、とても魅力的です。素晴らしい場所ですね。人々もとても親しみやすいです。この旅ができて本当にうれしいです。」

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バーベー湖だけでなく、タイグエン省内に点在する湖沼群が、今、新たな“グリーン観光マップ”を形作ろうとしています。長年親しまれてきたヌイコック湖も、より広い観光ネットワークの中で位置づけられ、自然湖や人工湖との連携によって、多彩な観光開発の可能性が広がっています。

タイグエン省文化・スポーツ・観光局のグエン・チュー・トゥ副局長 （写真：Thế Hùng/VOV5）

タイグエン省文化・スポーツ・観光局のグエン・チュー・トゥ副局長は、次のように強調します。

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「タイグエン省には、ヌイコック湖とバーベー湖という2つの有名な湖があります。さらに、およそ70の自然湖と人工湖があり、“山あいの湖”を生かした観光振興にも力を入れています」

“山あいの湖”という言葉は、単なる呼び名ではなく、タイグエン省の新たな観光ブランドとして形になりつつあります。それぞれの湖が、独自の物語と体験を持っているのです。観光分野で持続可能性が重視される中、湖を生かした観光開発では、新たな観光商品づくりだけでなく、自然環境の保全も課題となっています。地元行政府と観光当局は、開発と保全の両立を目指した取り組みを進めています。

民謡テンを上演する（写真：Thế Hùng/VOV5）

タイグエン省観光開発・振興センターのチュー・ティ・ド副センター長は、次のように話します。

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「現在、サービスの質の向上に向けた投資を進める一方、景観や環境の保全、そして観光客が心地よく体験できる空間づくりにも力を入れています。特にバーベー湖観光エリアでは、住民に対して、啓発活動を強化し、親しみやすい観光環境づくりへの理解と協力を呼び掛けています」

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行政区画の再編によって地理的空間が広がったことで、観光発展の視野も大きく広がっています。タイグエン省は今、自然と地域文化を生かした、持続可能で個性豊かな観光地へと生まれ変わろうとしています。

タイグエン省にとって、湖を巡る体験は単なる観光商品ではありません。それは、「自然から生まれ、自然のために、そして自然とともに発展する」という新しい発展の方向性そのものなのです。

[VOVWORLD]