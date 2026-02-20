タイグエン省における主要作物の価値向上

種なし柿は、シャキシャキとした食感と香りが特徴のツル柿の一種で、特に種がないのが特徴です。一般的な柿の品種とは異なり、爽やかで歯ごたえのある味わいが市場で人気です。タイグエン省北方では、長年にわたり種なし柿の木が植えられており、特にクアンバック村、ナムクオン村、ドンフック村、ナーファック村、バーベー村、ナーリ村では、樹齢100年近い木々が今もなお、高い収量と果実品質を誇っています。昨年、地域全体の種なし柿の栽培面積は830ヘクタールを超え、収穫量は2000トンを超えました。



タイグエン省バーベー村在住のヴー・ティ・フエさんとナムクオン村在住のノン・シー・ラップさんは次のように語りました。

「この柿は甘いです。毎年市場にたくさん売れています。ここの柿は美味しいと評価されています。道路も整備されたので、商品の輸送も楽になりました」

(テープ)

「我が家の種なし柿栽培面積は約6000平方メートルです。今年の柿は非常に良質で美しく、昨年に比べて収穫量が大幅に増加しました。柿は売れやすいので、経済的にも大きな価値をもたらします。業者や小売業者が産地まで買いに来ます」

タイグエン省で古くから種なし柿の木が数多く生育している地域の一つ、ナチョム村では、2018年から人々が協力してドンロイ協同組合を設立し、種なし柿の栽培と消費を専門としています。現在、この協同組合には20人以上の組合員がおり、村内の他の柿栽培世帯も協同組合に参加し、種なし柿の栽培、管理、収穫に関する経験を共有しています。



タイグエン省ナチョム村のドンロイ協同組合副組合長、リュック・ヴァン・ティエップ氏は次のように述べています。



「協同組合の柿の栽培面積は約43ヘクタール、収穫面積は約20ヘクタールです。豊作の年には約150トンの収穫量があります。2025年には約60～70トンに達すると予測されています。組合員は栽培面積の拡大を望んでいます」



種なし柿は2010年から知的財産局から地理的表示証明書を取得しており、2013年には有名ブランドトップ100にランクインするなど、この農産物の消費量は比較的好調です。今年は、各家庭で1キログラムあたり2万～2万5千ドンの価格で柿が販売されています。

近年、輸送の利便性とコスト削減のため、多くの村落で畑への道路が改良され、丘陵地帯までコンクリート舗装されました。これにより、消費の利便性が向上し、コスト削減と収入増加につながっています。そのおかげで、種なし柿は北部のハノイ、ハイフォン港湾都市、バクニン省で広く消費されています。観光客は柿畑を訪れ、自分で実を摘み、写真を撮り、お土産として購入します。こうしたことから、タイグエン省の種なし柿は国内の多くの省に広まっています。



ドンロイ協同組合は、生の種なし柿製品に加え、製品の品質と価値の向上、消費市場の拡大、そして加工後の種なし柿の多様化においても先駆的な役割を果たし、この特産果物の競争力向上に貢献しています。今年、協同組合は太陽光エネルギーを利用した干し柿の加工に投資しました。この製品は歯ごたえがあり、甘く、香り高く、保存性も高く、生の柿よりもはるかに高い価格で販売されています。

ドンロイ協同組合のドン・ヴァン・ロイ理事長は、今年は5～6トンの干し柿を加工する予定で、生の柿1kgに対して400～500gの干し柿を製造する予定だと述べています。

(テープ)

「協同組合は、製品の多様化と品質および経済価値の向上を目指し、干し柿の加工に重点を置いています。市場に投入された種なし干し柿製品も好評を博しました」



特に、ドンロイ協同組合の種なし柿製品は、「一村一品（OCOP）」プログラムの認定商品として認められました。この取り組みは、生鮮果物の過剰問題を解決するだけでなく、その価値を何倍にも高め、種なし柿を季節限定品から一年中楽しめる贈り物へと変化させています。



タイグエン省は、種なし柿がもたらす経済的価値を高めるため、地元の特産品のeコマースプラットフォームへの掲載、SNSでのプロモーション、フェアへの参加、流通チャネルとの連携など、貿易促進活動を推進しています。その結果、種なし柿のブランドはますます認知され、より広い市場に浸透し、人々の収入増加につながっています。

一部の村では、地方当局が種なし柿の栽培面積を拡大し、地域の特産品と体験型観光を結びつける計画を立てています。これらは、地元産の種なし柿の価値を高め、持続可能な競争優位性を生み出すための解決策となるでしょう。



丘陵地帯の特産品であった種なし柿は、季節の贈り物として市場に定着し、ブランド化しました。タイグエン高原の主要作物である種なし柿が、地域経済全体の発展に貢献し、特に高原住民の生活を向上させ、収入を増やすためには、画期的かつ持続可能な取り組みが鍵となります。

