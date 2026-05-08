ダクラク省の「石の遺産の村」

石の古道（写真： Đình Tuấn/VOV）

現在も、古い石造の井戸や石畳の道、石の城壁、石垣、さらには古い石の家屋など、多くの痕跡が残されています。その独自の魅力により、多くの観光客を惹きつけ、ダクラク省を巡る新たな人気スポットとなっています。

村に広がるのは石と石の空間のみです。近くにある有名な景勝地であるガン・ダー・ディアを訪れる人々は、必ずこの石の村フー・ハンを通ります。近年、SNSで話題となり、各地から多くの観光客が石の空間の魅力を体感するため訪れています。

美しい自然景観に加え、数多くの歴史的遺構も残されているのが特徴です。特に、今もなお清らかで冷たい水を湛える石造の古い井戸が残されているということです。文化歴史研究者グエン・ザン・ハン氏は、現地調査の結果について次のように述べています。

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「調査の結果、これらの井戸は少なくとも約200年前のものということが分かりました。これらは保存すべき価値があり、先人の歴史をさらに理解するためだけでなく、観光発展にも資するものです。」

石で作られた家（写真： Đình Tuấn/VOV）

フー・ハン村は石の井戸に加え、樹齢数百年のエノキの並木に沿って続く石の古道でも訪れる人々を魅了しています。また、石を積み上げて作られた塀には、ランタナやカランコエ、サボテンなど、厳しい気候に適応する植物が彩りを添えています。村を訪れた人々は、石で造られた家屋や家畜小屋、さらには石の墓などを目の当たりにし、驚きを覚えます。一部の石垣は、庭や家を囲むように「城壁」のように築かれ、まるで先史時代を思わせる風景を生み出しています。これらが一体となり、石の遺産の村という独特の空間を形成しています。

村内には、エノキの古木の間を縫うように、コー・タックの丘へ至る古道があります。この丘からは、海の方向にホン・イエン小島、スアン・ダイ湾、そしてコー・タックの海岸を一望することができます。これは訪れた観光客に忘れがたい体験をもたらしています。

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「コー・タックの丘はとても美しく、まるでヨーロッパのような趣があります。段々に積まれた石の構造が印象的です。ここに来て、嬉しいです」

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「TikTokで見て来てみましたが、本当に美しいです。下の石の配置もきれいで、頂上からの景色は素晴らしいです。」

長い年月と風雨を経ても、フー・ハン村の石造建築は今なお、昔のままの姿が残っています。

ランタナで飾られる石の塀 （写真： Đình Tuấn/VOV）

フー・ハン村の住民グエン・ラウ氏は、地元に残る石の遺産に誇りを思い、訪れる観光客の案内も行っています。

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「観光客はここに来るとよく私に連絡してきます。コー・タックの丘に登ると、この石は何かとよく聞かれます。私はこれは古い石だと説明しています。昔の人々はセメントを使わずに積み上げましたが、今でもしっかりとした構造を保っています。」

フー・ハン村の至る所には、今も人々の暮らしと結びついた石の構造物が数多く残されています。ここは、数百年の歴史を持つ遺物が集まる天然の石の博物館であるだけでなく、自然と歴史が融合した生きた風景でもあり、訪れる人々にこの地の昔のままの美しさと歴史へのつながりを感じさせます。

[VOVWORLD]