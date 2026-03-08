サンジウ族の文字の維持に貢献した夫婦

ベトナム北部タイグエン省のタンクオン村ラッダー集落に住むチュオン・ヴァン・チンさん夫妻は、過去4年以上にわたり、地元の住民に少数民族サンジウ族の「ハン・ノム」文字を無償で教えています。この教室は多くの参加者を集め、お茶の産地として知られるこの地の伝統文化の保存と、ベトナム文化の多様化に貢献しています。

ラッダー集落は住民の90％以上がサンジウ族ですが、独自の文字を読み書きできる人は多くありません。しかし、この4年間、チンさんの小さな自宅で開かれる教室は、村民にとって身近なものとなりました。夏休み期間中は週3回、および新学期が始まると毎週日曜日に、雨の日も風の日も休まず開講されています。75歳を超えたチンさんは、一文字一文字を丁寧に教え、サンジウ族の生活習慣や風習についても深く説いています。

チンさんは次のように明らかにしました。