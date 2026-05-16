サパ：文化遺産が街の活力に

古き石造りの教会のすぐそばに、霧の中にたたずむ木の家が現れます。ここは、各地から訪れる観光客と、地元の伝統を守る人たちが集まる場所です。

餅つきを終えた少数民族モン族のザン・ア・サイさんは、笑顔で次のように話しました。

「ここにはモン族の暮らしをそのまま再現しました。伝統的な台所や祭壇、楽器や衣装など、すべてが揃っています。自分たちの文化を大切に守り、その情熱を観光客に伝えていきたい。それが一番の願いです」

すぐ近くでは、ザオ族のリ・マン・メイさんが古文書を熱心に見つめています。

「一人で文化を守るには限界があります。仲間と協力することで、自分たちの文化をもっと遠く、多くの人へ広めていけると感じています」

ここは単なる展示の場ではありません。地方行政当局と住民が協力する「方式」を取り入れ、32のグループと150人以上の地元の人々に雇用を生み出しています。 「一人で文化を守るには限界があります。仲間と協力することで、自分たちの文化をもっと遠く、多くの人へ広めていけると感じています」ここは単なる展示の場ではありません。地方行政当局と住民が協力する「方式」を取り入れ、32のグループと150人以上の地元の人々に雇用を生み出しています。

運営責任者のホアン・ティ・ヴオンさんは次のように語っています。

（テープ）

「私たちの目標は、サパに住む少数民族の皆さんが集まれる『共通の家』を作ることです。文化を観光に活かすことで、新たな仕事が生まれ、経済的な価値も高まります。地元の目標である『遺産を財産に、文化を価値あるものに』という形を、ここで実現したいと考えています」

ここでは、観光客が伝統文化をただ見るだけでなく、実際に体験することができます。お香作りや機織り、民族衣装の飾り付けなど、五感で文化に触れることができます。

「展示がとても本格的で、民族の誇りを感じます。言葉では言い表せない感動があります」 「偶然立ち寄りましたが、地元の皆さんも温かく、料理もとてもおいしいです」 といった声が聞かれました。 「偶然立ち寄りましたが、地元の皆さんも温かく、料理もとてもおいしいです」 といった声が聞かれました。