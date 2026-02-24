コミュニティのための献身的な活動：党員としての精神を体現

「健康である限り、人を救うために献血を続ける」という素朴ながらも仁愛的な信念のもと、トゥイさんはこれまでに合計103回の献血を行ってきました。その内訳は全血献血が50回、血小板成分献血が53回にのぼり、バクザン省で最多の献血回数を記録しています。

献血協力への感謝状を手に持つトゥイさん

彼女は、さらに女性連合会の幹部や会員、そして現地住民に対しても献血の重要性を積極的に啓発する「核」のような存在となっています。彼女の影響を受け、管轄する地域や組織では、30回から50回以上の献血を行う人々が次々と現れています。



トゥイさんは次のように明らかにしました。



「自分の血液が、誰か必要としている人の役に立つことはとても意義深いことです。献血ができるということは、自分自身が健康である証でもあり、そこに幸せを感じます。親族でなくても、他の人々も私の血液を受け取り、病気の苦しみや生死の境を乗り越えてくれることは非常に重要なことからです」

2026年の『ピンクの春祭り』と呼ばれる献血運動において、103回の献血実績を持つトゥイさんの姿は、女性連合の誇りであるだけでなく、コミュニティに愛と責任感を広める大きな原動力となっています。



国立中央血液学輸血研究所 広報室のレ・タン・ハンさんは次のように明らかにしました。



「献血のために時間と労力を割くだけでなく、定期的に献血ができるよう健康管理を徹底されているその姿勢に、私たちは深い敬意を表します。トゥイさんは非常にポジティブなエネルギーを持っており、それが周囲にも伝わっています。彼女がこれほど多く献血をしても健康を維持し, 当たり前のこととして活動している姿を見ることで、他の人々も献血を身近なものとして捉えるようになっています」

また、トゥイさんは、社会的弱者とされる女性や子供たちの権利保護、生活支援に力を注いできました。2006年以来、彼女は12人の孤児に対し毎月30万ドン、約1800円の養育費を支給しています。さらに、篤志家と連携して数十人の孤児や困窮する女性に旧正月や新学期に支援物資を送ったり、山岳地帯在住の住民に衣類や日用品を贈る活動も展開しています。

(テープ)

「私たちの周りには、まだ多くの困難な状況にある人々がいます。当初は、身寄りのない高齢女性、孤児を選びました。支援は個人の給与から行っているため、 支援金の額は決して大きくはありませんが、彼らにとって、精神的な拠り所があることが、明日への重要な活力になると信じています」

こうした長年にわたるコミュニティのための貢献が認められ、トゥイさんは保健省やバクザン省行政府から複数の表彰状を受けてきました。そして2024年には、社会へのたゆまぬ献身を称える高貴な賞である「バクザン省優秀市民」の称号を授与されました。

(VOVWORLD)