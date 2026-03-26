グローバルな変動の中での戦略的な歩み

ベトナムのファム・ミン・チン首相は、ロシアのミハイル・ミシュスチン首相の招きに応じ、3月22日から25日にかけて、ロシアへの公式訪問を成功裏に終了しました。今回の訪問は、単なる定例の外交活動にとどまらず、地政学、経済、エネルギーをめぐる世界の情勢が複雑に変化する中で、深い戦略的意義を持つものとなりました。

チン首相によるロシア訪問の成果は、従来からの協力関係を強化すると同時に、新たな発展の時代におけるベトナムの長期的な開発目標に向けた協力の空間を広げるものと期待されています。



際立った成果



今回の訪問で最も注目されたのは、両国が原子力分野に関する協力協定を締結したことです。これは画期的な進展と評価されています。エネルギー需要が高まり、クリーンエネルギーへの転換が急務となる中、ロシアとの原子力協定の再開は、エネルギー供給の多角化のみならず、エネルギー分野における技術力の向上にも寄与します。

両首相の会談

原子力発電所の建設と運営において世界トップレベルの実績を持つロシアは、ベトナムにとって技術移転やノウハウを学ぶ上で最適なパートナーとなっています。注目すべきは、この協力が単なるエネルギー問題だけではないという点です。これは両国間の高い政治的信頼を反映しています。



ベトナムとロシアの関係は長い歴史を背景に、数十年にわたる協力活動を通じて築かれてきました。世界秩序の分極化が進む中、ベトナムがロシアとの関係を強化し続けることは、外交政策における「均衡・独立・多角化」のアプローチを示しており、国家利益の確保につながるものです。

ロシアのミシュスチン首相は次のように強調しました。

(テープ)

「本日の会談を経て、ベトナム初の原子力発電所建設に関する政府間協定が署名されました。この建設は、ハイテク分野や基礎・応用科学研究など、関連分野の協力発展に力強い推進力を与えるでしょう。このプロジェクトがロシアとベトナムの友好の新たなシンボルになると信じています」



原子力のほか、エネルギー全般の協力も引き続き二国間関係の重要な柱となっています。液化天然ガス（LNG）分野に関する両国の省庁・部局や、企業間の協議は、依然として大きな協力の潜在性があることを示しました。不安定な国際エネルギー市場において、ロシアとの協力を拡大することは、ベトナムのエネルギー安全保障の選択肢を広げることになります。

また、科学技術、教育訓練、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、バイオ医学など、ベトナムの新時代への発展において戦略的な意味を持つ多くの分野でも協力が推進されました。

ベトナム・ロシア関係の格上げ

チン首相の訪問は、特別な政治的意義も持っています。ミシュスチン首相との会談では、「包括的な戦略的パートナーシップ」の引き上げに向けた両国の決意が再確認されました。国際情勢が複雑化する中、安定した信頼ある関係を維持・発展させることは、ベトナムが平和で安定した発展環境を維持するための重要な要素となります。

経済的視点からは、両国の企業に多くの新たな機会を切り開きました。二国間の貿易額はまだ潜在能力に見合っているとは言えませんが、今回、締結された新たな協力合意が必要な弾みとなるでしょう。特にグローバル・サプライチェーンの再構築が進む中、ロシアとの協力拡大は、市場の多角化を助け、特定のパートナーへの依存を軽減することにつながります。

この機会に、両国の首相は「2026年 科学・教育交流年」の枠組みでの交流活動の促進に合意しました。既存の協力基盤を活かし、IT=情報技術や、AI=人工知能などの潜在的なプロジェクトをさらに拡大するほか、ベトナム・ロシア熱帯センターの枠組みでの科学研究協力も広げていく方針です。また、ロシアはハノイやホーチミン市における地下鉄システムの設計、技術移転、建設に関するコンサルティングにも参画しています。



今回の訪問で特筆すべきは、ベトナムの外交政策における「主体的」な姿勢が明確に示されたことです。急速に変化する世界において、特定のパートナーだけに頼っていては発展は望めません。ロシアのような大国を含む多くの国々と良好な関係を維持することは、ベトナムが外部の変動に対応するための余地を広げることになります。



何よりも、今回の訪問は新たな背景における両国関係の基盤を固めると同時に、未来に向けた実質的な協力の機会を切り開くものとなりました。

(VOVWORLD)