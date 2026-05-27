ベトナム中部ダクラク省ブオンマートゥオット地区に住む少数民族エデ族の女性、フ・ロアン・ムロ(H’Loang Mlô)さんは、民族文化のアイデンティティを守りたいという情熱から、錦織を軸にした起業と社会貢献の道を歩んでいます。伝統的な布地に現代的なデザインという新たな息吹を吹き込むだけでなく、村の女性たちに安定した雇用を創出しています。



フ・ロアンさん(写真: Minh Huệ/VOV)

早朝、彼女が経営する「マラ・トカム・ショップ」では、機織り機やミシンの音がリズム良く響き渡り、活気にあふれています。

フ・ロアンさんが経営する「マラ・トカム・ショップ」(写真: Minh Huệ/VOV)

1996年生まれのフ・ロアンさんは、専門的な教育を受けた経験はありませんでしたが、強い意志を持って独学で活動を始めました。伝統を守る一方で、彼女は錦織物をイブニングドレスやウェディングドレス、コート、アクセサリーなど、現代のトレンドに合わせたファッションへと進化させました。デザインは市場の嗜好に合わせて変化させつつも、エデ族本来の文様と色彩を忠実に守ることで、現代性と文化価値が共存する製品を生み出しています。

フ・ロアンさんは起業当時について次のように振り返ります。

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「当初は資金面で大きな困難に直面し、諦めそうになったこともありました。しかし、オンライン販売で培った経験や、村の女性たちの支えが原動力となりました。一歩ずつ事業を拡大し、現在では正社員7名、パートナー60名に加え、複数の縫製・製織工房を構えるまでになりました。スタッフは毎月350万から1000万ドン（約2万〜6万円）の安定した収入を得ています」

フ・ラギ・ムロさん(右)(写真: Minh Huệ/VOV)

彼女の活動は経営に留まらず、若者の支援にも及んでいます。タイグエン大学2年生のフ・ラギ・ムロさんは、フ・ロアンさんの指導で機織り技術を習得し、学費を稼ぐことができるようになりました。

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「エデ族の伝統衣装の普及に尽力されているフ・ロアンさんに対し、これまでの多大なるご支援への感謝を申し上げます。フ・ロアンさんと共に活動を始めて以来、自らのルーツであるエデ族の伝統衣装が持つ真の価値を深く再認識することができました。また、地域の女性たちが織りなす文様の数々は、非常に精巧かつ丹念に仕上げられており、その職人技の素晴らしさを改めて実感しております。こうした活動を通じて得られた収入は、学費の支払い、交通手段の確保、そして住居費といった生活基盤の安定に充てることができました」

2024年、フ・ロアンさんはブアマートゥオット地区に店舗を構え、手織り職人の確保や縫製工場との提携、協力者ネットワークの構築に貯蓄すべてを投じました。当初は1人で事業を切り盛りしていましたが、現在は正社員6名に加え、50名以上のオンライン販売パートナーを抱えるまでに成長しました。また、店舗の背後には、約8つの織物工房と10以上の縫製工場が提携先として事業を支えています。

アメリカから訪れたドノバン・フィンクさん(左)(写真: Minh Huệ/VOV)

精巧な文様と独特の色彩を持つタイグエン地方の錦織は、外国人観光客からも注目を集めています。アメリカから訪れたドノバン・フィンクさんは、次のように明らかにしました。

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「大変魅力的なものばかりです。着心地が非常に良く、細部まで施された模様も精巧で目を見張る美しさです。このような体験ができて、とてもうれしく思います。非常に素晴らしく、特色のある衣装だと感じました。家族にもこの文化をより深く知ってもらうため、 お土産として一着購入したいと考えています」

現在、結婚式や文化イベントで錦織の衣装を身につける人々が増えており、彼女のデザインは自然な形で地域に浸透しています。フ・ロアンさんは今後、本格的にデザインを学び、製織技術をさらに深める計画です。

現代社会の荒波の中で、フ・ロアンさんのような若者が伝統の火を絶やすことなく守り続けています。創造性と情熱、そして文化普及への願いを込めたエデ族の錦織は、これからも伝統と現代を結ぶ架け橋として、その価値を輝かせ続けることでしょう。

[VOVWORLD]