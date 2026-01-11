Báo Ảnh Việt Nam

食・料理

ウックレーのゾー・チャ（ハム・ソーセージ）工芸村は旧正月に向けて大忙し

ハノイ市のタンウックとウックレーのゾー・チャ工芸村は、旧正月の季節になると市場向けの商品準備でさらに忙しくなります。各生産者は肉の選定における「陰陽」のバランスという秘伝を守るだけでなく、食品の安全性にも力を入れ、原産地が明確な原材料を使用し、衛生的な生産工程を徹底しています。多くの製品はOCOP認証を取得し、年末の消費需要に応えています。


 

