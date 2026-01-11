食・料理 ウックレーのゾー・チャ（ハム・ソーセージ）工芸村は旧正月に向けて大忙し 11/01/2026 ハノイ市のタンウックとウックレーのゾー・チャ工芸村は、旧正月の季節になると市場向けの商品準備でさらに忙しくなります。各生産者は肉の選定における「陰陽」のバランスという秘伝を守るだけでなく、食品の安全性にも力を入れ、原産地が明確な原材料を使用し、衛生的な生産工程を徹底しています。多くの製品はOCOP認証を取得し、年末の消費需要に応えています。 編集：ベトナムフォトジャーナル もっと見る カオバンのバインクオン11/01/2026食・料理カオバン市（カオバン省）に足を踏み入れると、道沿いには素朴で質素な「カオバンのバインクオン」と書かれた看板を掲げる店を数多く目にすることができます。もともとは地元の人々にとって庶民的な料理だったバインクオンですが、今ではカオバンを訪れる観光客は必ず味わいたいと思うほどの名物料理になっています。 牡蠣のお粥 - 海のバイアグラ26/12/2025食・料理ミシュランガイドに選出されたチャンカムうなぎ春雨料理店29/09/2025食・料理フォーフェスティバル２０２５「ベトナムフォーの真髄 - デジタル時代の遺産」06/06/2025食・料理ハノイの昔ながらの旧正月料理14/03/2025食・料理ラン・ソンの串焼き肉01/12/2024食・料理カエルの竹筒焼き ベトナム西北部の山と森の味10/11/2024食・料理 もっと見る ニュースベトナムの新紀元焦点アセアン特別な記事発見旅行食・料理文化芸術ベトナムの生活スポーツファッション経済地方の潜在力ベトナムのブランドベトナムの職業肖像ベトナムとの友達 マルチメディア ビデオ スライドショー 撮影レポート Top