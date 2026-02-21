『テトの本』が子供たちの伝統文化への愛を育む

キムドン出版社が毎年発行している『午年のテトを味わう（Nhâm nhi Tết Bính Ngọ）』は、多くの作家や画家が、春と新年の干支である「丙午」をテーマに書き下ろした短編小説、詩、随筆などをまとめたものです。本書では、バインチュンや、お茶、甘いお菓子などの伝統料理から、版画作り、書道、新年の競馬大会といった体験活動まで、ベトナム伝統のテトの空間が鮮やかに描かれています。 写真:Kim Liễu/VOV5

短編小説『大晦日の見知らぬ客（Khách lạ đêm giao thừa）』を寄稿した作家のカオ・グエット・グエン氏は次のように語っています。

(テープ)

「今回の舞台は田舎ではなく、地方出身者が多く住む都市部の集合住宅です。子供たちが親や隣人と一緒にバインチュンを包んだり、中庭で茹でたりしてテトの準備をします。こうした日常生活の中にある素朴で親しみやすい光景を通じて、民族の文化や伝統の価値を理解してほしいと願っています」



また、同作ではベトナム人の生活や文化における「馬」の存在も強調されています。馬は、忍耐強さ、自由、忠誠、そしてさらなる飛躍への志の象徴とされています。



キムドン出版社の副局長兼編集長であるヴー・ティ・クイン・リエン氏は次のように明らかにしました。

(テープ)

「『テトを味わう』の各作品は、春の特別な魅力を伝えるテーマを掲げています。午年にちなみ、特に印象的な2つの記事を掲載しました。一つは各地域の馬踊りについて、もう一つは歴代の午年におけるホーチミン主席にまつわる歴史の節目についてです。これらは歴史の断片であり、読者の皆様には非常に興味深く感じていただけるはずです。」

