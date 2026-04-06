「ギアリン山の聖なる夜」の観光ツアー 源流に触れる旅

北部山岳地帯フート省ギアリン山の静かな夜に巡礼の足音がゆるやかになり、ほのかな灯籠の明かりが古い石段を照らす中、特別な旅が始まっています。

「ギアリン山の聖なる夜」の観光ツアー

ギアリン山にはベトナム建国の祖である歴代のフン王をまつる神社があるのです。これはベトナムの人々が祖先との神聖なつながりを見出す「源流への回帰」の旅です。「フン王をまつる神社・聖なる源流」と銘打ったこのナイトツアーは、新しい観光商品にとどまらず、歴史・信仰・現代が交差するフート省の幻想的な空間で、観光客の心を動かす体験となっています。

夜になると、フート省にあるフン王廟歴史遺跡地区は、昼間とはまったく異なる表情を見せます。にぎわいは消え、静けさと落ち着きに包まれます。

やわらかな光の中、観光客は灯籠を手に、ゆっくりとギアリン山を登っていきます。下の神社、中の神社、上の神社を順に巡り、最後に井戸の神社へと至るこの行程は、フン王信仰に結びついた神聖な巡礼です。

フン王をまつる神社の夜

空間はまるで時の霧に包まれているかのようです。風の音、森の葉音、石を踏む足音だけが響き、人々は自然と心を静め、自分自身と向き合います。ハノイ市からの観光客、グエン・ティ・トゥイ・ランさんは、次のように話しています。

「フン王をまつる神社にはこれまで何度も来ていますが、ナイトツアーは今回が初めてです。実際に体験してみると、とても創意工夫が感じられ、心を動かしています」

このナイトツアーは単なる見学ではなく、完成度の高い精神的な旅として設計されています。建国の歴史に耳を傾けるだけでなく、夜の静かな雰囲気の中で線香を手向ける儀礼を体験できます。照明は控えめに配置され、道を照らしながらも、遺跡の神聖な雰囲気を保っています。

上の神社の頂から林の景色を見渡すと、多くの人が胸の高まりを抑えきれません。それは単なる景観の美しさではなく、「源流に触れる」感覚そのものです。

ハノイ市の観光客、グエン・ティ・タイン・ホアさんは、次のように語っています。

「ナイトツアーは今回が初めてです。夜はとても静かで、日常の悩みや忙しさをすべて後ろに置いてきたような気持ちになります。祖先の地により近づいたように感じられ、とてもリラックスできます。」

ナイトツアーに参加した観光客 「フン王をまつる神社・聖なる源流」というナイトツアーは、2026年にフート省によって復活され、フン王の命日行事の一連のイベントにおける重要な見どころとなっています。フート省文化・スポーツ・観光局の副局長、ブイ・スアン・チュオン氏は、次のように語っています。

「ナイトツアーは夜間経済の発展を目的としており、観光客が新しい空間でフン王の神社を参拝できる機会を提供するとともに、建国の祖フン王の神社が置かれたフート省の文化的価値の発信にも貢献しています。」

フン廟ナイトツアーの体験は、華やかなものではありませんが、心に長く残ります。

現代社会に人々がますます忙しくなる中、ギアリン山で静かに歩く一夜は、自分の歩みを立ち止まり、耳を澄まし、自らの原点を見つめ直す貴重な時間となることでしょう。

(VOVWORLD)