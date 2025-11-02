Z世代为传统嘲剧注入新活力

“保留嘲剧”是由一群Z世代发起的传播项目，旨在保留嘲剧艺术的精髓，并在现代生活中传播传统舞台艺术的价值。

预计在11月内，“保留嘲剧”项目组委会将在河内举行有关嘲剧的艺术展览和座谈会，通过与嘲剧紧密相关的服装、道具、乐器及的实物，结合数字投影技术进行创新呈现，为Z世代观众带来一场全新体验，引领他们探索越南民族古老艺术类型的灵魂和精髓。

此外，组委会计划推出动画音乐短片《缘分得顺》，同时举办 “保留嘲剧——织就青春节拍”的创意比赛，以此强调，嘲剧是一种独特的灵感源泉，能够与现代艺术形式自然交融并相互呼应。

在“保留嘲剧”项目中，每位成员都承担着不同的职责，但他们共同怀抱着一个愿望，就是让传统嘲剧更贴近当代年轻人。

“保留嘲剧”项目的成员都是年轻人。图自nhandan.vn

该项目设计负责人杜芳玲表示，“保留嘲剧的灵感源于我们意识到传统潮潮艺术正逐渐远离年轻人的日常生活。我们希望发起一场传播活动，不仅让嘲剧留在人们记忆中，而且将其转化为一种熟悉的素材，从而激发创造力。”

调查结果显示，92%的Z世代认为嘲剧是民族文化中重要的一部分，并表示如果有更具吸引力的方式，他们愿意深入了解并参与保留这类艺术形式。这表明嘲剧在年轻人心中依然占据特殊位置。

组委会主任黎高善表示，“我们希望传递的讯息是保护文化遗产并不意味着将其封存在玻璃柜中，而是让它与新一代共同呼吸、融入时代的节奏。当每一位年轻人能在传统嘲剧中找到自己的共鸣，无论是一段旋律、一套服饰，还是一件创意作品，嘲剧就不再是遥远的艺术，而会成为当下生活的自然组成部分。我们期望‘保留嘲剧’能够激发人们的灵感，让传统艺术成为年轻一代创造力的源泉，从而让每个人都能以自己的方式续写越南文化的独特篇章。”

因此，“保留嘲剧” 有望成为一个将传统价值观的传承与创新相结合，以吸引年轻人参与的项目。

上述具体活动显示Z世代并未止步于口号或概念，而是正以实际行动让嘲剧在数字空间与现实世界中重新焕发活力。在这里，Z世代既是观众，又是创作者，用自己的语言为传统艺术注入新动力。（完）