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Vingroup 与JTA Investment Qatar 合作 推动电动车和旅游领域发展
JTA Investment Qatar 高度评价 VinFast 的全球扩张战略以及 Vinpearl 高端酒店和度假村生态系统的发展潜力。该集团希望与 Vin集团合作，共同开发和拓展投资机会。
根据谅解备忘录，JTA Investment Qatar 关注到 Vin集团的核心业务领域，特别是技术-工业与贸易-服务两大支柱。对于技术-工业领域，JTA Investment Qatar考虑对 VinFast 投资至少 10 亿美元，同时建立战略合作伙伴关系，以支持其技术发展并扩张国际市场。
对于商业 - 服务领域，JTA Investment Qatar考虑对由 Vinpearl在越南主要旅游目的地 运营的五星级酒店 - 度假村和娱乐综合体进行投资。
此外，双方正在探讨成立合资企业的可能性，以扩大和提升 Vinpearl 的服务质量，特别是在具有增长潜力的旅游市场，同时利用 Vinpearl 在旅游与娱乐行业中的强势地位，。
据谅解备忘录，Vin集团 和 JTA Investment Qatar 承诺推动落实双方共同的目标，实现互利共赢。JTA Investment Qatar 将利用其在投资和财务领域的专业知识和广泛的合作伙伴网络，为 Vin集团的战略业务活动（包括 VinFast 和 Vinpearl在内）提供支持。而 Vin集团则贡献其丰富经验、执行力和国内市场领导地位的优势，以推动全球发展。
JTA Investment Qatar 创始人兼首席执行官 Amir Ali Salemi 博士表示：“我们很荣幸与 Vingroup 合作，以推动各项战略目标，特别是在电动车和旅游领域。此次合作将创造互惠互利的商业机会，助力提升Vin集团在国际市场上的知名度。”
Vingroup 副总裁黎氏秋水强调：“与 JTA Investment Qatar 的合作将为 Vingroup 及其子公司创造重大机遇。Vingroup 的专业能力与 JTA Investment Qatar 的资源结合起来，有望将帮助各项战略项目取得成功，并提升人们的生活质量。”
作为越南领先的民营企业，Vingroup 正在提升其在全球范围内的知名度，特别是通过 VinFast 在北美、欧洲、印度、东南亚和中东市场的扩张战略。（完）