VinFuture 2026：举办六届后全球合作伙伴网络扩大13倍

今年的提名集中在多个关键领域，其中医学和医疗保健占38.4%；环境和地球科学占17%；能源、交通和建筑占15%；食品和农业占10.6%；其余为其他科技领域。

据组委会介绍，凭借遍布五大洲的17154个提名合作伙伴，VinFuture的网络规模比2025年增长约16%，比2021年首个赛季增长了13倍以上。拥有提名合作伙伴的国家和地区数量在6年后也增长了近一倍。

值得注意的是，有1415个提名合作伙伴属于全球被引用最多2%的研究人员群体。近8000名参与专家来自麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、牛津大学、新加坡国立大学、南洋理工大学和魏茨曼科学研究所等许多享有盛誉的大学、研究机构和科学组织。

提名合作伙伴本着自愿精神参与，有助于发现能够对人类生活产生积极影响的科学成果，同时促进国际学术交流。一些提名合作伙伴已参加了2024年和2025年在越南举行的VinFuture科学技术周，与国内科学界交流知识。

VinFuture基金会执行董事黎泰河认为，大量的提名以及全球合作伙伴网络表明，越来越多的国际科学家和组织信任并携手VinFuture，共同表彰对人类有价值的科技创新。

在提名阶段之后，初评委员会将对各项成果进行评估，然后转交给VinFuture奖委员会进行最后一轮评审，预计将持续到2026年9月初。提名档案将按照多层流程，根据科学技术先进性、对人类影响和可持续性等标准进行评审。

经过6个赛季，VinFuture逐步确立了其在全球科技版图上的地位。许多获奖者继续在诺贝尔奖、伊丽莎白女王工程奖和突破奖等国际权威奖项中获奖。（完）