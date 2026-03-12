VinFast 扩大在东南亚的发展步伐

越南电动汽车制造商VinFast刚与印尼两家运输企业——PT Satu Kosong Tujuh和PT Sembilan Benua Abadi签署谅解备忘录，将向其供应2万辆电动汽车。该协议被视为VinFast在该地区最大经济体扩张战略的重要一环，同时也为其推动向绿色交通转型做出贡献。



具体而言，PT Sembilan Benua Abadi 预计在2027年前购买1万辆VinFast电动汽车，而PT Satu Kosong Tujuh计划在2028年再购买1万辆。所有这些车辆将投入网约车、中转车和客运服务等商业运输服务中运营。



印度尼西亚合作伙伴认为，向电动车队转型将有助于提高长期运营效率，同时减少城市交通中的排放量。



PT Satu Kosong Tujuh 总经理 Nirzam Pahmi 表示，该协议反映了公司在向电动化车辆转型过程中的长期战略。该公司同时对 VinFast 及其构建全面、包容和可及的绿色交通生态系统的潜力充满信心。



VinFast 印尼首席执行官卡里延托·哈乔苏马尔托（Kariyanto Hardjosoemarto）表示，与当地运输企业合作将有助于加速电动汽车在该国的普及。他说，与经验丰富且了解本土市场的伙伴合作，将帮助 VinFast 更迅速地扩大市场覆盖范围，同时将现代出行解决方案更贴近印度尼西亚消费者。（完）