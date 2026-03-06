VinFast 与印尼 6 家经销商达成电动摩托车战略合作

3月6日上午，VinFast 宣布与印尼 6 家电动摩托车经销商签署战略合作谅解备忘录（MOU）。这标志着 VinFast 在全球及地区最大的摩托车市场之一扩大分销网络的进程迈出了新的一步。

为筹备2026 年第二季度正式推出电动摩托车产品，VinFast 进一步与 PT. IB Motor、PT. Sentrik、PT. Axara Marani、PT. Sukses Sejati Indonesia、PT. Tangguh Inti Motor 和 PT. Kiki Motor Persada 等 6 家经销商签署了谅解备忘录。这些合作伙伴均为在重点地区拥有丰富分销经验的权威企业，并与 VinFast 拥有共同的绿色交通转型愿景。

根据谅解备忘录，VinFast 将与经销商积极协作，在雅茂德丹、西爪哇省、东爪哇省及巴厘岛等交通绿色化潜力巨大的战略区域开设展厅。这些展厅将遵循 VinFast 的国际化标准。

此前，VinFast 已公布了将电动摩托车推向国际市场的战略，并与菲律宾经销商签署了合作协议。按计划，2026 年内，VinFast 将加速在菲律宾、印尼、印度、泰国和马来西亚等 5 个国际重点市场的电动摩托车业务布局。

VinFast 电动摩托车国际市场首席执行官武氏锦秀表示：“持续扩大与印尼经销商的合作，体现了 VinFast 在该市场迅速构建坚实分销与服务网络的决心。我们不仅提供高质量产品，还将部署涵盖销售、售后服务以及充电和换电基础设施的全面生态系统，旨在与当地合作伙伴共筑可持续发展的坚实基础。

入驻印尼两年以来，VinFast 已引进了从 SUV 到商业运输车的多元化电动汽车产品线，并投产了位于苏横（Subang）的工厂。与此同时，VinFast 通过与 V-Green 合作开发充电桩设施，并与各大银行及金融公司协作，不断完善绿色交通生态系统。2026 年正式进军印尼电动摩托车市场，标志着该公司在印尼可持续投资战略中迈出的又一重要步伐。

通过灵活的政策和长期投资承诺，VinFast 正逐步为印尼消费者接触并深度参与全球绿色交通趋势创造有利条件。（完）