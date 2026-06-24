VinFast（印度）公司与Shriram Finance达成战略合作 扩大电动车金融服务覆盖面

VinFast India表示，此次携手印度最大零售类非银行金融公司之一Shriram Finance Limited（SFL），有助于消费者更便捷地获得电动车购车贷款。在印度市场绿色出行需求持续上升的背景下，金融可及性正被视为促进电动车大规模推广的关键支撑要素。

根据合作协议，印度消费者购买VinFast车型时可享受定制化融资方案，包括最高达车辆价值100%的贷款支持、具有竞争力的利率及灵活还款方式，覆盖VinFast全系产品线。上述金融产品有望有效降低消费者初始购车成本，而这一因素在电动车购买决策中具有重要影响。

通过本次合作，VinFast还可借助Shriram Finance覆盖印度全国逾3000家分支机构的服务网络，以及在汽车金融领域特别是城市、半城市化地区和农村地区积累的深厚业务经验。Shriram Finance目前服务客户超过900万人，业务涵盖商用车、乘用车、中小企业、电动车、绿色出行生态系统及太阳能项目等多个融资领域。

该谅解备忘录由VinFast India首席执行官塔潘·高什（Tapan Ghosh）与Shriram Green Finance董事长兼全国业务总监南达戈帕尔·R（Nandagopal R.）共同签署。

塔潘·高什表示，印度向电动车转型的进程不仅取决于产品本身，更依赖于完善的支持生态体系，其中金融服务的可及性发挥关键作用。

Shriram Green Finance代表指出，与VinFast的合作是推动印度可持续交通解决方案发展的重要一步，同时体现双方在构建全国绿色交通生态系统方面的共同愿景。

此次合作被视为VinFast拓展印度市场战略的又一重要举措。继推出VF MPV 7车型、正式进入纯电MPV细分市场之后，VinFast正持续推出多项计划，以提升产品可及性、优化用户拥车体验，并通过二手车价值保障及回购计划等措施增强消费者信心。

作为Vingroup集团旗下企业，VinFast专注于纯电动汽车业务，产品涵盖电动SUV、电动摩托车及电动公交车。公司正持续拓展北美、欧洲、中东及亚洲等重点市场的销售网络、经销体系与产能布局。

VinFast表示，通过与Shriram Finance建立合作关系，公司期待进一步提升在印度市场的覆盖能力，为当地消费者提供更便捷的购车金融服务，并为印度绿色交通转型进程作出积极贡献。（完）