VinFast规划三大战略汽车品牌并发布两款超豪华车型



3月3日上午，VinFast宣布完成三大战略汽车品牌系列规划，并同时发布了全新的两款超豪华车型——“雒鸿”800S 和“雒鸿”900S。这两款车型属于VinFast的超豪华品牌“雒鸿”系列；此外，VinFast 还拥有两个大众熟知的品牌：针对大众消费者的个人乘用车品牌VF，以及针对商业服务运输的Green品牌。

据此，VinFast的汽车产品生态系统被规划为三个独立的品牌：雒鸿——超豪华车型系列；VF——大众个人乘用车系列；Green——运输业务优化系列。每个品牌都有不同的市场定位，针对特定的目标客户群，为新阶段专业化、系统化的发展奠定了基础。

在最高端市场，雒鸿品牌被定位为具有浓郁越南特色、彰显民族自豪感的超豪华车型。目前，该产品目录包括三款车型：900 LX、900S和800S。其中，900 LX曾于2025年发布，其配备的最先进防弹版本引起了巨大反响。雒鸿800S和900S的亮相进一步完善了超级豪华系列，展现了VinFast征服巅峰市场的雄心。

与此同时，VF品牌继续在大众市场发挥主力军作用，产品线涵盖从VF 3到VF 9的各款车型以及7座车型VF MPV 7；而Green品牌则专为运营业务而开发，推出了Limo、Herio、Nerio及Minio Green等优化车型。

截至目前，VinFast已研发并推出15款电动汽车车型，并连续16个月蝉联越南市场冠军。仅在2025年，该品牌在国内市场的销量就达到了创纪录的175099 辆，进一步巩固了其作为越南第一大电动汽车制造商的地位，并彰显了其在消费者心中强大的品牌吸引力。（完）