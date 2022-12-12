Vinfast新款车型VF 5 Plus在出售9个小时后收到近3300个订单





其中，2628个



据 VinFast 的说法，首次订车的客户将根据存款水平获得许多优惠计划。在此计划下，该车可优惠2000万或3000万盾(约合5766-8649元)。



VF 5 Plus是VinFast的最低价车，志在成为“国民”车。这款A-size SUV填补了法迪尔此前留下的空白。



VinFast SUV 采用现代风格设计。没有格栅的方向盘面很容易辨别是电动车。低位灯，熟悉的 V 型日间行车灯。



的轴距为 2,513mm；长 x 宽 x 高分别为 3,965 x 1,720 x 1,580mm。该车使用17英寸的车轮。



A-size SUV配备最大功率100kW、扭矩135Nm、前轮驱动的电动机。VinFast VF 5 Plus的锂电池组容量为37.23kWh，充满电后续航里程超过300km（NEDC标准）。 Vinfast公司12月11日下午透露，在开售的9个小时（从2022年12月10日8时至19时）后，该公司共收到了3293个电动车型VF 5 Plus的订单。其中，2628个 订单 已押金，达订单总量的80%。这体现了客户给VF5 Plus车型和Vinfast车牌巨大的信任。据 VinFast 的说法，首次订车的客户将根据存款水平获得许多优惠计划。在此计划下，该车可优惠2000万或3000万盾(约合5766-8649元)。VF 5 Plus是VinFast的最低价车，志在成为“国民”车。这款A-size SUV填补了法迪尔此前留下的空白。VinFast SUV 采用现代风格设计。没有格栅的方向盘面很容易辨别是电动车。低位灯，熟悉的 V 型日间行车灯。 VF 5 Plus 的轴距为 2,513mm；长 x 宽 x 高分别为 3,965 x 1,720 x 1,580mm。该车使用17英寸的车轮。 VinFast A-size SUV配备最大功率100kW、扭矩135Nm、前轮驱动的电动机。VinFast VF 5 Plus的锂电池组容量为37.23kWh，充满电后续航里程超过300km（NEDC标准）。



这款城市汽车配备了许多先进技术，例如设置、跟踪和记住驾驶员档案；远程车辆定位器；车辆故障自动诊断；监控和警告未经授权的入侵；建议自动维护计划；声控虚拟助手等等。



在安全功能方面，VinFast VF 5 Plus 配备了一些先进的技术，例如：巡航监控；交叉路口车辆警告；盲点警告；后方停车辅助；紧急制动辅助；电子天平、支持坡度偏离、胎压监测等等。



VinFast VF 5 Plus售价从4.58亿越南盾起。VinFast 提供每月 160 万越南盾（不包括充电费用）的固定电池租赁套餐。用户根据收到车辆时的价格确定产品终身的电池租赁价格。VF 5 Plus 提供真正的 7 年保修（或 140,000 公里，以先到者为准）。（完）