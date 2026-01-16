VinFast推出4款全新电动摩托车 完成首批4500个换电站安装

具体的是，VinFast正式推出首批支持换电池的3款电动摩托车车型，即Evo、Feliz II和Viper，符合不同客户群体的多样化需求。此外，VinFast还推出Amio车型——配备脚踏、外形小巧、无需驾驶执照的电动车，主要针对学生群体及城市短途出行用户。

Evo、Feliz II和Viper三款车型均采用双电池仓设计，既优化空间布局，也便于拆装。这款车型使用的电池为容量1.5千瓦时的磷酸铁锂电池(LFP电池)，具有高耐用性和安全性。

在两块电池充满电的情况下，VinFast Evo的最大续航里程可达165公里，而Viper和Feliz II在标准条件下的续航里程可达156公里。 除支持换电池的车型外，VinFast还推出了配备脚踏的Amio车型，搭载800W功率的轮毂电机，最高时速30公里，配备容量为1.024千瓦时的磷酸铁锂电池(LFP电池)，单次充满电后最大续航里程可达65公里。

根据“为绿色未来而强劲行动”计划，购买VinFast电动摩托车的客户可享受车价6%折扣，并在2026年1月12日至4月12日期间获得100%的上牌登记费减免；同时，可在V-Green换电站免费充电，优惠有效期至2027年5月31日。购买支持换电池车型的客户可享受6个月免费换电池服务；其中，在Xanh SM平台上登记从事运营服务的司机可享受12个月免费换电池优惠。

除推出新产品外，VinFast还在全国34个省市完成了4500个换电柜的安装，其规模预计约为目前加油站数量的1.5倍。该基础设施体系有望增强民众向电动摩托车转型的信心，同时为推动城市交通绿色化进程作出积极贡献等。（完）