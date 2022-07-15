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VinFast在美国加州开设6家电动汽车专卖店

当地时间7月14日（越南时间7月15日），VinFast在美国加利佛尼亚州开设的首批6家电动车专卖店全部开业。
2022年内，VinFast将继续在加州开设30多家电动汽车专卖店，同时研究将电动汽车专卖店网络扩大到美国其他州。

电动汽车专卖店开业庆典活动设在洛杉矶最豪华、最现代的购物中心Santa Monica的VinFas Santa Monica专卖店举行。

VinFast电动汽车专卖店系统包括1S、2S和 3S店。其中，VinFast1S店主要位于各购物中心，用于展示和出口产品。VinFast 3S店位于黄金地段，既进行汽车展示和出售，又提供零部件和维修服务。VinFast 2S店位于各条道路上，提供零部件和维修服务，同时向附近1S店提供援助等。

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开幕式现场。图自越通社


Vingroup副总裁兼VinFast全球总经理黎氏秋水表示，首批6家VinFast电动汽车专卖店在美国开业成为VinFast在全球之行中的重要里程碑，把高档产品和服务送到美国消费者手中。她同时表示相信，这些专卖店是建立与顾客关系和确保服务质量的最高方式。

除了各电动车专卖店正式开业外，VinFast正对预定VF 8 VF9两国车型的顾客推出“VinFast Charged-Up”计划，计划将于9月30日结束。按计划，顾客将享有VinFast Smart Driving1年免费服务和在Electrify America公共充电站系统获3年免费充电或获得一套挂墙式充电器和安装费用1200美元的优惠政策。（完）
 

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7月15日上午，越共中央委员、北宁省省委书记、越南第十五届国会北宁省国会代表团团长陶红兰被任命为越南卫生部党组书记兼代理部长。越南内政部部长宣读了政治局关于任命陶红兰为卫生部党组书记的决定书，以及政府总理关于任命其担任代理卫生部长的决定。
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