新闻
VinFast在美国加州开设6家电动汽车专卖店
2022年内，VinFast将继续在加州开设30多家电动汽车专卖店，同时研究将电动汽车专卖店网络扩大到美国其他州。
电动汽车专卖店开业庆典活动设在洛杉矶最豪华、最现代的购物中心Santa Monica的VinFas Santa Monica专卖店举行。
VinFast电动汽车专卖店系统包括1S、2S和 3S店。其中，VinFast1S店主要位于各购物中心，用于展示和出口产品。VinFast 3S店位于黄金地段，既进行汽车展示和出售，又提供零部件和维修服务。VinFast 2S店位于各条道路上，提供零部件和维修服务，同时向附近1S店提供援助等。
Vingroup副总裁兼VinFast全球总经理黎氏秋水表示，首批6家VinFast电动汽车专卖店在美国开业成为VinFast在全球之行中的重要里程碑，把高档产品和服务送到美国消费者手中。她同时表示相信，这些专卖店是建立与顾客关系和确保服务质量的最高方式。
除了各电动车专卖店正式开业外，VinFast正对预定VF 8 VF9两国车型的顾客推出“VinFast Charged-Up”计划，计划将于9月30日结束。按计划，顾客将享有VinFast Smart Driving1年免费服务和在Electrify America公共充电站系统获3年免费充电或获得一套挂墙式充电器和安装费用1200美元的优惠政策。（完）
电动汽车专卖店开业庆典活动设在洛杉矶最豪华、最现代的购物中心Santa Monica的VinFas Santa Monica专卖店举行。
VinFast电动汽车专卖店系统包括1S、2S和 3S店。其中，VinFast1S店主要位于各购物中心，用于展示和出口产品。VinFast 3S店位于黄金地段，既进行汽车展示和出售，又提供零部件和维修服务。VinFast 2S店位于各条道路上，提供零部件和维修服务，同时向附近1S店提供援助等。
Vingroup副总裁兼VinFast全球总经理黎氏秋水表示，首批6家VinFast电动汽车专卖店在美国开业成为VinFast在全球之行中的重要里程碑，把高档产品和服务送到美国消费者手中。她同时表示相信，这些专卖店是建立与顾客关系和确保服务质量的最高方式。
除了各电动车专卖店正式开业外，VinFast正对预定VF 8 VF9两国车型的顾客推出“VinFast Charged-Up”计划，计划将于9月30日结束。按计划，顾客将享有VinFast Smart Driving1年免费服务和在Electrify America公共充电站系统获3年免费充电或获得一套挂墙式充电器和安装费用1200美元的优惠政策。（完）