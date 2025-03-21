VinFast与PT Aribi Amartapura合作扩展在印尼门店网络

根据备忘录的内容，VinFast将充分利用Amarta的能力、市场洞察力以及25年的丰富经验，计划在2025-2027年期间开设22家新门店，主要集中在雅加达市中心和万隆等大城市；其中，11家门店预计将在本月投入运营。



与Amarta的协议不仅帮助VinFast大幅扩展在印尼的现有代理网络，还符合其向全球代理模式转型的方向。采用代理模式将帮助VinFast优化运营，降低运营成本，同时快速增强其在国际市场的存在并提升品牌声誉。



与会代表合影。图自越通社

VinFast亚洲区总经理范生周表示：“VinFast非常高兴与Amarta合作，将智能环保的电动汽车产品带给更多印尼客户。此次合作将帮助我们充分利用Amarta这一经验丰富的本地合作伙伴的力量，从而为VinFast快速成为每个家庭喜爱的电动汽车品牌奠定坚实基础。”

Amarta总经理安加·普拉维拉（Angga Prawira Awang）表示，Amarta非常荣幸能与VinFast合作，并相信，Amarta对本地市场的了解与VinFast卓越的产品质量加上价格实惠相结合，将为印尼客户带来优越的价值，有助于推动绿色转型并迈向可持续未来。





VinFast目前正在印尼市场采取新的举措，肯定其推动当地绿色转型的承诺。截至目前，VinFast已与14家代理合作，并在雅加达、万隆、泗水、巴厘岛等地开设了21家门店。（完）