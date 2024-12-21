VinaCapital：2025年越南GDP增长将达6.5%

越南对美国出口增加已助推了今年越南GDP增长，但明年将放缓。然而，2025年，包括政府对基础设施支出、房地产市场和消费支出复苏等国内因素，将帮助越南保持GDP增长处于6.5%佐佑的水平。

VinaCapital宏观经济分析与市场研究部总监迈克尔·科卡拉里(Michael Kokalari )在刚公布的《向往2025年报告》中认为，2025年GDP增长取决于内在因素。

迈克尔·科卡拉里表示，今年越南对美出口增长20%，这正是助力越南GDP增长的因素。该增长率取决于电子产品和高科技产品出口增长40%。然而，明年，越南对美出口将放缓，一部分的原因是美国经济将经过“软着陆”阶段并经济衰退。

尽管明年出口增长将放缓，但VinaCapital仍期望2025年越南GDP增长将达6.5%，因为增长结构预期将转向内在因素。

VinaCapital援引消费研究公司的数据显示，消费心理疲软已银行想到2023和2024年越南经济增长，2024年内稍有改善。2024年，实际零售收入增长（剔除通货膨胀的影响）约6%，低于越南典型增长水平的8-9%。

VinaCapital专家还认为，消费占越南经济的60%以上，若消费强劲增长将容易弥补出口、生产、游客人数增长的下降。

VinaCapital还预期今年生产增长将从今年的10%下降至明年的6%，致使越南GDP增长下降1个百分点；同时预期外国游客人数增长将从2024年的40%下降至明年的15%，致使GDP增长下降了1.5个百分点。

基于政府和其他来源的信息，VinaCapital预期，2025年越南基础设施支出将增加15-20%，约达310亿美元等。（完）