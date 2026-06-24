VinaCapital专家：诸多投资者对越南国际金融中心缺乏准确理解

新增长阶段的资金引流渠道



自提出设立设想以来，历经18个多月的积极推进，VIFC已于2026年初正式启动运作，成功将这一雄心勃勃的构想变为现实。今年6月刚刚完成的法律框架落地，进一步巩固了其发展根基，为该中心在未来一段时间逐步投入扎实运营奠定了坚实基础。



VinaCapital宏观经济分析与市场研究部总监迈克尔·科卡拉里（Michael Kokalari）表示，尽管越南国内对该中心寄予厚望，但目前鲜有国际金融专家真正吃透VIFC的本质与使命，也未能准确评估这一重大进展对越南经济提质增效的深远意义。





事实上，VIFC的核心目标是为外资入越构建更加便利的通道，从而让国际投资者深度共享越南经济增长的红利。

迈克尔·科卡拉里分析指出：“VIFC能为越南经济带来的最大宏观红利在于降低资本成本。而在另一方面，对海外投资者而言，该中心将提供更加多元化的金融产品，开辟直接投资渠道，为其深层次、全方位参与越南经济增长开辟新路径。”



成功取决于行稳致远的推进路径



VinaCapital专家认为，借鉴先行国家的关键经验，越南在推进VIFC建设时应秉持审慎稳妥的原则。在运营初期，应将准入范围限制在少数高信誉的金融机构，同时集中精力健全管理架构、提升监管效能、强化反洗钱力度并提高最终受益所有人的透明度。与此同时，越南仍需持续优化国家层面的营商环境。



迈克尔·科卡拉里认为，对越南而言最具参考价值的模式是印度古吉拉特国际金融科技城国际金融服务中心（GIFT-IFSC）。与越南类似，印度打造该中心旨在将企业的金融活动引流回国内，并使其成为国际资本进入本国经济的门户通道。



借鉴GIFT的成功经验，迈克尔·科卡拉里建议，VIFC需格外注重两大关键要素：一是构建集约化管理机制，避免多头管理、事权分散；二是根据清晰的路线图，分阶段逐步拓展金融产品线。



VIFC已于2026年2月正式投入运营，而关键的法律框架也于近期得到完善。VinaCapital指出，当务之急是通过向VIFC框架内的商业银行颁发运营牌照，以切实疏通资金流。随着银行、基金管理和企业债券市场等支柱底座的成型，航空金融、航运金融、绿色金融、碳市场、金融科技（Fintech）以及数字资产等前沿领域将具备更强劲的发展条件。



然而，为了将上述蓝图变为现实，VIFC必须持续筑牢三大核心基石：一是具备足够公信力的法律框架与争议解决机制；二是拥有高素质的金融人才储备；三是提供高透明度的优质项目源及发行主体供应。这也是吸引国际金融机构和投资者开展长期战略合作的关键前提。



从长远来看，VinaCapital专家认为，VIFC完全可以充当创新金融模型的“沙盒”（Sandbox），涵盖从数字资产、代币化证券（Tokenized Securities）到人工智能（AI）和区块链在金融领域的深度应用。一旦试点成功，这些创新模式便可推广复制到实体经济的各个领域。



越南在推进VIFC建设的同时，协同开展体制改革、基础设施升级以及资本市场提质增效等举措，将是该金融中心在未来几年释放发展活力的重要保障。（完）