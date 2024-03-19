Vin集团成立全球充电站开发公司V-GREEN

V-GREEN公司的目标是发展绿色生态系统，推动电气化交通革命。该公司将有更多有利的机会以优惠的利率获取和动员绿色资金，从而支持VinFast快速进军国际市场。



在越南，V-GREEN公司将运营和管理VinFast现有的充电站系统，并将在未来2年内投入10万亿越盾，用于建设、升级和完善该系统。通过将基础设施总投资额比VinFast原计划增加两倍，V-GREEN力争将充电站覆盖越南全国，使越南成为世界上电动汽车充电站基础设施发展的领先国家之一。



在大约5年的运营后，根据每个市场以及实际融资能力，V-GREEN将会考虑转向为VinFast之外的其他电动汽车公司提供电动汽车充电服务的经营模式。



按计划，2024年，VinFast将把生产经营活动扩大到全球至少50个国家。除了美国、加拿大和欧洲等主要市场外，VinFast 正在向印度、印度尼西亚、泰国、菲律宾等亚洲邻国、中东和尼日利亚、加纳等非洲市场扩张。除了越南外，VinFast还在美国、印度和印度尼西亚推动电动汽车工厂的建设。（完）