VIFC—HCMC打开吸引千亿美元级资本大门

越南国际金融中心（VIFC—HCMC）自投入运营以来，在吸引国际资本、推动制度创新和产业协同方面进展显著，正逐步成为链接全球资本与越南发展机遇的重要平台。近期多项合作协议的落地与投资承诺的兑现，表明该中心已初步释放出对千亿美元级资本的吸引力。



资本集聚效应初显，多领域合作取得实质进展



今年2月，在新加坡国际航空展期间，VIFC—HCMC与越捷航空联合宣布成立亚太航空金融中心，并依托越捷航空与国际合作伙伴达成的一系列协议，相关项目已获得超过61亿美元的投资承诺，成为该中心近期资本引入的标志性成果。



此前，VIFC—HCMC已在海事金融领域完成布局，设立海事金融中心，聚焦贸易融资与物流服务，并获得多家国际大型航运集团的合作支持。此外，通过与阿联酋科技集团G42及国内投资联合体达成合作协议，中心成功为胡志明市智慧城市数据基础设施及相关金融发展项目筹集20亿美元资金。



在数字金融领域，VIFC—HCMC与VinaCapital合资平台及全球链上经济联盟达成战略合作，共同设立面向“链上经济”的投资基金，承诺资本规模达10亿美元，重点布局区块链、资产代币化及新一代数字金融模式，探索数字资产在越南的合规化运营路径。



VIFC—HCMC执行机构首席执行官Rich McClellan表示，近期已有大量外国投资者表达通过该中心进入越南市场的强烈意愿。例如，新加坡和澳大利亚资产管理机构Vantage Point Management计划面向全球投资者募集最高达100亿美元资金，重点投向基础设施和实体资产领域。与此同时，VIFC—HCMC创始及战略成员也承诺协同发力，积极推动更多国际资本参与。



制度红利持续释放，政策环境对标国际规则



专家认为，国际金融中心能否吸引全球头部资本，关键在于制度环境的透明性与竞争力。越南国会近期通过的第222号决议，为VIFC—HCMC建设提供了顶层法律框架，政府同步出台8项配套法令，推动税收、外汇、投资准入等领域政策落地，并在企业所得税、个人所得税等方面给予较高力度的优惠安排。





与区域内部分国际金融中心相比，越南在高端人才税收减免、外汇管理便利化等方面形成了一定的比较优势，有助于增强对全球优质资本和高端专业人才的吸引力。与区域内部分金融中心相比，这些优势构成了越南的差异化竞争力，为吸引“金凤凰”来此“筑巢”奠定了坚实基础。



越南国会代表、胡志明市大学发展战略咨询委员会主席陈黄银指出，越南正处在加速发展的关键阶段，国际金融中心有望成为推动经济增长的重要引擎之一。他建议，在持续优化政策的同时，应围绕VIFC—HCMC加快构建完善的金融与产业生态体系，让投资者能够清晰识别市场机遇与政策红利。



经济学家阮智孝进一步分析认为，外国投资者不仅关注国际金融中心自身的运行机制，也会综合评估越南整体的投资环境。因此，在推动中心内部制度创新的同时，也需要加快“中心之外”相关领域制度规则与国际惯例的对接，形成内外协同的制度合力。特别是盖梅下自由贸易区的加快落地，将为VIFC—HCMC与实体经济之间形成良性互动提供重要支撑。



Rich McClellan表示，下一阶段VIFC—HCMC执行机构将重点推进四项工作：



一是强化运营透明度，建立专业化、透明化、实行“一站式”服务的管理机制，提升市场运行效率；



二是优先推进贸易与供应链金融、绿色金融等领域的高质量试点项目；



三是深化与全球银行、投资基金及市场机构的战略合作，提升越南金融市场的国际联通度、兼容性和公信力；





四是加大力度吸引、留住并赋能国内外高端人才资源，为国际金融中心建设提供坚实的人才支撑。(完)