Viettel Telecom获"移动行业奥斯卡"GLOMO大奖提名

越南军用电子电信总公司（Viettel Telecom）近日获得由GSMA颁发的全球移动通信领域权威奖项之一——GLOMO大奖提名。该公司凭借"连接越南2025：从2G到5G不让任何人掉队"的倡议，入围Tech4Good（技术向善）奖项单元。

颁奖典礼预计于2026年3月4日在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会（MWC）期间举办。该大会是全球移动生态系统最具影响力的盛会，其奖项由200多位国际专家评审，旨在表彰创造积极和可持续社会影响的技术创新。

Viettel Telecom首次入围Tech4Good奖项提名，这表明其"连接越南2025"倡议符合科技服务社区的国际标准。该倡议旨在确保全体民众，特别是农村、山区、边境和海岛地区的居民，能够获得现代移动连接及基本的数字服务。

该倡议在全国范围内同步实施，结合了电信基础设施、终端设备、人力资源和数字服务等多方面要素。Viettel Telecom首次采用"三合一"战略，同时推进用户从2G向4G迁移、升级VoLTE语音服务以及普及5G网络。该企业主动核查2G用户，并在基层部署直接支持模式，以帮助民众适应新技术。 自2024年至今，Viettel已协助使用2G手机的近1000万客户完成迁移，同时为困难用户免费提供了超过80万部4G终端设备，总投入超过3000亿越盾。目前，4G/5G网络覆盖了约98%的人口；仅在2025年，该企业就完成了超过2.2万个新基站的建设安装，超额完成了既定承诺。

在扩展基础设施的同时，Viettel Telecom 继续推出了5G套餐服务，资费最低10万越盾，并与多家大型科技公司合作普及兼容终端设备，助力缩小数字鸿沟。

GLOMO大奖的提名被视为国际社会对Viettel从传统运营商向以人为中心的科技企业转型努力的认可，同时也体现了该企业在长期履行社会责任的承诺获得国际移动通信业界的认可。（完）