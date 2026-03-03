Viettel在世界最大移动通信盛会上展示5G和人工智能生态系统



越南军队电信工业集团（Viettel）3月2日宣布，该集团将参加在西班牙巴塞罗那举行的2026年世界移动通信大会（MWC 2026），继续是越南参加该大会的唯一代表。

以“智能新纪元”（The IQ Era）为主题的2026年世界移动通信大会于3月2日至5日举行，汇聚了来自全球200多个国家和地区的最大技术单位。

Viettel集团董事长兼总经理陶德胜中将表示，这是Viettel第9次参加世界移动通信大会，肯定了越南在全球版图上的先锋地位和技术自主能力。

陶德胜说，在智能新纪元中，掌握技术和发展知识是每个国家的必然要求。参加2026年世界移动通信大会，Viettel希望介绍由越南工程师团队研发的产品，同时借鉴并扩大与国际合作伙伴的合作，进而为建设一个安全、智能和可持续的数字基础设施做出贡献。

在2026年巴塞罗那世界移动通信大会上，Viettel介绍了由其自主研发从基础设施到最先进应用等所有网络层级的技术生态系统，充分体现了"智慧时代"的精神。其中，5G Open RAN基础设施区域被视为该生态系统中的亮点。5G产品证明了Viettel正成为世界上日益普及的Open RAN开放技术趋势的领先企业之一，也证明了越南的技术能力。

另外，在本届大会上，Viettel将与全球技术合作伙伴签署重要合作协议，其中包括与Qualcom签署关于5G Advance、6G、Agentic AI等领域的合作协议。此外，Viettel继续与Cisco、Nokia、ZTE、Texas Instruments、Amdocs、ByteDance等技术集团在新一代电信网络、人工智能、网络安全和数字化转型等领域开展合作。

值得注意的是，Viettel Telecom的电信网络优化倡议已获GSMA GLOMO Awards提名，这是被誉为"移动行业奥斯卡"的权威奖项。（完）