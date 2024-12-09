Vietnam Report公布2024年前十名旅游公司和五大著名酒店及度假村的排名

越南评估报告股份公司（Vietnam Report）刚公布了2024年前十名旅游公司和五大著名酒店及度假村的排名。预计，该公司将于2025年1月在河内正式举行排行榜公布仪式暨获奖企业及品牌表彰仪式。

该排行榜以科学和客观的研究为基础，同时，基于三个主要标准，包括2023年至今企业财务报表中显示的财务能力，大众媒体刊登有关该公司媒体声誉的文章，这些公司2024年10月和11月对研究对象和利益相关者的考察结果。

越南评估报告股份公司总经理武登荣表示，2024年，旅游、酒店和度假村行业出现了许多积极迹象，这体现在旅行、住宿和餐饮服务的收入均呈现增长态势。2024年前10月，旅游收入约达50.3万亿越南盾（折合人民币144亿元），占商品零售总额和消费服务收入的0.9%，同比增长14.2%。这些数字显示了旅游业在经历动荡之后的强劲复苏与发展。

2025年不仅是复苏之年，而是整个行业更加强有力地转型、实现可持续发展目标的时期。据Vietnam Report 的考察结果显示，71.4%的企业对2025年美好前景充满信心，具体是力争接待国际游客达2500-2800万人次，国内游客达1.3亿人次，为国内生产总值贡献率达8-9%。预计，旅游业创造630万个就业机会。其反映了旅游、酒店和度假强劲复苏与发展的努力，面向实现可持续发展，早日将越南发展成为世界最吸引力的旅游目的地。

武登荣表示，在数字技术爆炸式增长的背景下，社交网络和在线网站已成为消费者搜索和预订服务过程中的关键工具。旅游、酒店和度假村企业迅速调整营销策略，注重提升品牌形象，在Facebook、Instagram、YouTube和主要网站等数字渠道上推广营销活动。这一策略是85.7%的企业在短期内的首要任务，体现了在激烈竞争的背景下提高品牌认知度、吸引客户眼球的重要作用。

与此同时，风险管理策略也成为旅游、酒店和度假村企业的长期首要优先事项之一，优先率达57.1%。风险管理策略是识别和评估潜在风险的关键，助力企业提高应对紧急情况的能力，增强抵御能力并在危机后快速恢复，在长期维护稳定可持续发展。（完）