VCCI支持约三万企业家和企业参加国际合作活动

范晋攻表示，VCCI将制定和部署商业道德和行为准则，形成越南商业道德和文化的价值观和标准。这是一项新的目标和要求，但也是新时代的当务之急，因为越南力争到2045年成为发达国家；建设一支具备与国际接轨的商业能力、遵守商业道德和商业文化的领先企业家和龙头企业领导者队伍，其中约10名企业家跻身世界美元亿万富翁名单，以及由权威的世界组织评选的5名亚洲最有权势的企业家。不仅如此，VCCI将支持20万企业家和企业，特别是中小企业、女企业家、初创企业家和青年企业家等提升业务能力；支持3万企业家和企业参加国际合作与对接。



为此，VCCI正在制定和实施针对企业高级领导者的培养活动，继续开展省级竞争力指数（PCI）和省级绿色指数（PGI）评级活动，进而完善良好、安全的投资营商环境，为企业平等发展做出贡献。



VCCI常务副主席黄光防表示，除了支持企业家直接参与各国际组织、论坛和国际合作机制外，VCCI也在国内建设和运营一个投资促进平台，以支持越南各省市的投资促进工作，以提高当地经济质量。通过成立区域商业委员会支撑各区域间互联互通，促进未来更强大、更有活力和更有效的当地商业活动。（完）