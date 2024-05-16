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VCCI支持约三万企业家和企业参加国际合作活动

越南工商联合会（VCCI）主席范晋功表示，为建设和发展新时代越南企业家队伍，2024年，VCCI将实施强有力的的行动计划，其中将重点支持约三万企业家和企业参加国际合作与对接。

范晋攻表示，VCCI将制定和部署商业道德和行为准则，形成越南商业道德和文化的价值观和标准。这是一项新的目标和要求，但也是新时代的当务之急，因为越南力争到2045年成为发达国家；建设一支具备与国际接轨的商业能力、遵守商业道德和商业文化的领先企业家和龙头企业领导者队伍，其中约10名企业家跻身世界美元亿万富翁名单，以及由权威的世界组织评选的5名亚洲最有权势的企业家。不仅如此，VCCI将支持20万企业家和企业，特别是中小企业、女企业家、初创企业家和青年企业家等提升业务能力；支持3万企业家和企业参加国际合作与对接。

为此，VCCI正在制定和实施针对企业高级领导者的培养活动，继续开展省级竞争力指数（PCI）和省级绿色指数（PGI）评级活动，进而完善良好、安全的投资营商环境，为企业平等发展做出贡献。

VCCI常务副主席黄光防表示，除了支持企业家直接参与各国际组织、论坛和国际合作机制外，VCCI也在国内建设和运营一个投资促进平台，以支持越南各省市的投资促进工作，以提高当地经济质量。通过成立区域商业委员会支撑各区域间互联互通，促进未来更强大、更有活力和更有效的当地商业活动。（完）

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两位科学家荣获2024年度谢光宝奖

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5月15日，在越南科技部组织的2024年度谢光宝奖颁奖仪式上越南科学技术翰林院物理研究所阮氏金清博士和河内国家大学自然科学大学陈孟智副教授因其在物理与环境领域的研究成果而获奖。越南政府总理范明政出席颁奖仪式并向两位科学家颁奖。
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