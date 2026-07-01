UOB银行投资4.5亿美元在胡志明市国际金融中心建设总部

7月1日，大华银行（越南）举行胡志明市总部大楼“UOB Plaza”动工兴建仪式，项目总投资约4.5亿美元。这是首家在胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）区域内投资建设并拥有专门建设总部大楼的外资银行。

该项目坐落于孙德胜街2号巴山（Ba Son）区，占地面积4571平方米。大楼高36层，约160米，按A级写字楼标准设计，目标是获得BCA绿色建筑认证，预计于2030年完工。

据UOB表示，该项目体现了该行对越南经济长期增长前景的信心。在VIFC-HCMC建设总部将为扩大业务奠定基础，加强越南与区域及全球资本、贸易和投资往来的联系。

UOB集团副主席兼首席执行官黄一宗（Wee Ee Cheong）在动工仪式上表示，越南是该银行在东盟发展战略中的重点市场之一。他表示，新总部大楼体现了对越南发展前景以及将胡志明市建设成为国际金融中心目标的信心。项目完工后，UOB将在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南等东盟全部五个重点市场拥有办公总部大楼，有助于加强客户连接和跨境业务。

胡志明市人民委员会副主席阮功荣表示，UOB投资建设新总部是国际投资者对该市投资环境和发展前景信心的证明。随着交通和城市基础设施项目的发展，国际金融机构和现代金融产品的存在将有助于形成经济的"软基础设施"。他也高度评价UOB在连接投资资金流入越南方面的作用，特别是在基础设施、高科技、绿色转型和创新创意等领域。

阮功荣表示，VIFC-HCMC的形成有望更有效地连接区域和全球资本与基础设施、物流、高科技生产、绿色转型、创新创意、数字金融、海事金融、航空金融等优先领域及新经济产业。该市承诺继续改善投资环境，与企业同行，为项目按进度、按规定实施创造便利条件。

在投资建设新总部的同时，UOB还计划在满足相关条件后于VIFC-HCMC设立分行。（完）