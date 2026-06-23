UOB报告：越南企业信心强劲回升

报告显示，85%的越南企业对经营前景持积极态度，较2025年的48%大幅提升。此前，企业信心曾因美国关税政策变化而受到明显影响。

能源管理成为战略重点



企业对未来发展前景保持高度乐观。十分之九的企业预计2026年经营业绩将有所改善，并预测2027至2028年收入增长将进一步加快。

然而，宏观经济挑战仍持续对企业构成压力。近半数企业表示，受关税政策和地缘政治紧张影响，运营成本有所上升。这表明，在日益复杂的商业环境中，企业对提升运营效率、控制成本和推动可持续转型的解决方案需求愈发迫切。

能源管理正日益成为越南企业最重要的战略优先事项之一。研究显示，即便在中东局势升级之前，已有96%的越南企业重视能源管理和高效用能，显著高于区域平均水平（87%）。

面对全球能源市场波动和供应中断风险，企业正以更加系统和主动的方式管理能源使用。其中，55%的企业将确保稳定和可持续的能源供应列为首要任务；53%的企业致力于优化能源使用；47%的企业重点减少能源消耗并提高利用效率。

为实现上述目标，企业正加大对节能设备（43%）和太阳能项目（42%）的投资，以在成本控制和可持续运营之间取得平衡。

与此同时，越南企业正加快数字化转型步伐，人工智能正逐渐成为重要增长动力。尽管AI应用仍处于初级阶段，已有80%的企业开始部署AI技术，但仅约25%的企业达到较高应用水平。

研究显示，数字化成熟度是推动AI应用的关键因素。拥有全面数字化系统的企业，在采用AI解决方案方面明显更具优势。

AI已为企业带来切实收益。49%的企业表示生产效率得到提升，47%的企业实现成本节约，46%的企业实现收入增长。随着企业对AI潜力的信心不断增强，三分之二的企业计划在2026年将AI投资预算增加25%以上。

不过，AI推广仍面临诸多挑战，主要障碍包括成本及资金资源限制（49%）、AI解决方案和合作伙伴生态系统不完善（48%），以及数据和系统准备程度不足（47%）。

重视供应链多元化



供应链管理继续成为企业的核心关注领域，97%的越南企业认为其具有战略意义。

尽管与前几年相比，供应链中断情况有所缓解，但地缘政治风险及采购流程复杂化等挑战依然存在。此外，法律法规的不确定性也是重要担忧因素，影响到88%的企业。

为增强供应链韧性，越南企业正积极推进多元化布局。平均来看，五分之四的企业计划在2026年扩大供应商网络，其中超过半数计划增加东盟地区供应商，23%的企业重点发展国内供应来源。

与此同时，生产布局向邻近市场转移的趋势日益明显。约三分之一的越南企业计划在国内新建或扩大生产设施，另有43%的企业考虑将业务扩展至东盟地区，进一步巩固东盟作为重要制造和供应链中心的地位。

这一趋势推动企业加速国际化布局。2025年，70%的越南企业已将业务拓展至海外市场；90%的企业计划在未来三年继续扩大海外业务。

80%的越南企业计划在未来两年内开展海外投资，预计平均投资规模将超过2800万美元。

东盟仍是越南企业最青睐的投资和扩张目的地，65%的企业将其列为首选市场，其中泰国、新加坡和印度尼西亚最受关注。

然而，国际化进程仍面临诸多挑战，特别是在满足法律法规和税务合规要求（36%）、寻找合适的本地合作伙伴（36%），以及获取与大型企业或政府关联机构合作机会等方面。

大华银行越南分行企业银行业务主管范如英表示：“在全球环境日益复杂多变的背景下，越南企业展现出了令人印象深刻的适应能力和韧性。我们看到，企业不仅仅是在复苏，而是在经历深刻转型。越来越多企业正积极投资数字化能力建设，强化供应链体系，并向东盟市场扩张，以把握长期增长机遇。”（完）